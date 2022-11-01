Число погибших в давке в Сеуле возросло до 156
Число погибших в давке в Сеуле достигло 156, пострадал в давке 151 человек. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщило министерство внутренних дел и безопасности Южной Кореи.
Согласно данным корейского МВД, по состоянию на 11:00 (05:00 мск) скончался еще один из тяжелораненых пациентов. Это женщина 20–30 лет. Сейчас таких пациентов еще 29, поэтому число жертв может увеличиться.
Сообщается, что среди погибших 101 женщина, 55 мужчин. По последним данным, среди погибших 26 иностранцев.
Ранее сообщалось о 155 погибших и 152 пострадавших, из которых 41 был в больнице.
Массовая давка в Сеуле, которая привела к многочисленным жертвам, произошла поздно вечером 29 октября в районе Итхэвон во время празднования Хеллоуина. По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тыс. человек.
Известно, что среди погибших — четыре девушки из России, их тела доставят на родину через Приморье. Также в СМИ сообщили, что жертвой давки стал звезда K-pop и актер Ли Джихан.
Президент страны Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией, которая в целом стала самой крупной по числу жертв для Южной Кореи с 2014 года. Тогда в результате крушения парома «Севоль» погибли 304 человека.
По информации газеты The Chosun Ilbo, большинство людей погибли на небольшом участке в 18 кв. м. Отмечалось, что сотни человек через узкие переулки держали путь на основную улицу, где расположено большинство развлекательных заведений, чтобы отпраздновать Хеллоуин. По словам очевидцев, толпа была такой плотной, что людям удавалось сделать только пару шагов в минуту.
В итоге, как отмечает издание, на 18 кв. м оказалось свыше 300 человек, именно среди них больше всего погибших и пострадавших.