Реклама
Прямой эфир
Туризм
Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов России
Общество
Глава МВД вручил награды 30 сотрудникам ведомства за спасение людей
Армия
Пушилин сообщил о продвижении российских войск на угледарском направлении
Общество
Российские волонтеры доставили партию медоборудования в Донбасс
Мир
Украинские беженцы в Швеции потребовали увеличить суточное пособие
Мир
Рогов сообщил о тренировках спецназовцев ВСУ по высадке десанта в Запорожье
Мир
Число погибших в давке в Сеуле возросло до 156
Мир
В Чехии заявили, что «сыты по горло» конфликтом на Украине
Политика
В Совфеде указали на способность России урегулировать конфликты на Кавказе
Мир
На Украине заявили о пожаре после взрывов в Полтавской области
Мир
США возобновили инспекции для борьбы с контрабандой оружия на Украине
Происшествия
На месте повреждения двух Ка-52 под Псковом нашли взрывное устройство

Число погибших в давке в Сеуле возросло до 156

0
Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число погибших в давке в Сеуле достигло 156, пострадал в давке 151 человек. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщило министерство внутренних дел и безопасности Южной Кореи.

Согласно данным корейского МВД, по состоянию на 11:00 (05:00 мск) скончался еще один из тяжелораненых пациентов. Это женщина 20–30 лет. Сейчас таких пациентов еще 29, поэтому число жертв может увеличиться.

Сообщается, что среди погибших 101 женщина, 55 мужчин. По последним данным, среди погибших 26 иностранцев.

Ранее сообщалось о 155 погибших и 152 пострадавших, из которых 41 был в больнице.

Массовая давка в Сеуле, которая привела к многочисленным жертвам, произошла поздно вечером 29 октября в районе Итхэвон во время празднования Хеллоуина. По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тыс. человек.

Известно, что среди погибших — четыре девушки из России, их тела доставят на родину через Приморье. Также в СМИ сообщили, что жертвой давки стал звезда K-pop и актер Ли Джихан.

Президент страны Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией, которая в целом стала самой крупной по числу жертв для Южной Кореи с 2014 года. Тогда в результате крушения парома «Севоль» погибли 304 человека.

По информации газеты The Chosun Ilbo, большинство людей погибли на небольшом участке в 18 кв. м. Отмечалось, что сотни человек через узкие переулки держали путь на основную улицу, где расположено большинство развлекательных заведений, чтобы отпраздновать Хеллоуин. По словам очевидцев, толпа была такой плотной, что людям удавалось сделать только пару шагов в минуту.

В итоге, как отмечает издание, на 18 кв. м оказалось свыше 300 человек, именно среди них больше всего погибших и пострадавших.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022