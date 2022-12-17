Режиссер «Титаника» нанял судмедэксперта для доказательства смерти Джека

Главный герой фильма «Титаник» должен был умереть. Джеймс Кэмерон нанял судмедэксперта, чтобы доказать смерть Джека, передает телеканал «Известия». Таким образом, режиссер решил поставить точку в многолетних спорах. Фанаты долго обсуждали, мог ли Джек забраться на дверь и спастись. Кэмерон нанял двух каскадеров с таким же телосложением. Результаты эксперимента покажут в документальном кино.

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