Реклама
Прямой эфир
Общество
Поврежденный при взрыве газа дом в Нижневартовске снесут
Общество
Fun&Sun вывезет застрявших в Египте клиентов рейсами Red Wings
Мир
Папа римский пожелал «немного мира» в качестве подарка на Рождество
Мир
В МИД РФ предрекли ЕС ущерб от новых санкций против РФ
Общество
В Крыму заявили о новом этапе информационной войны Киева против полуострова
Общество
В аэропортах Москвы задержано или отменено почти 50 рейсов
Мир
В Германии открылся первый терминал по приему СПГ
Спорт
WADA заявило о желании продлить санкции против российских спортсменов на 4 года
Мир
В посольстве допустили скорую выписку главы Русского дома в ЦАР
Общество
Высота сугробов в Москве 19 декабря может достичь рекорда 1941 года
Общество
Над хранилищем ядерных отходов ЗАЭС начали монтировать защитный купол
Мир
Читатели Daily Mail раскритиковали Зеленского за просьбу выступить на финале ЧМ
Сюжет:

Читатели Daily Mail раскритиковали Зеленского за просьбу выступить на финале ЧМ

0
Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Читатели Daily Mail в субботу, 17 декабря, раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за просьбу выступить на финале ЧМ-2022 в Катаре.

Игра не номер один: на ЧМ-2022 в Катаре скандалы пока громче футбола
Болельщиков лишили пива, Инфантино произнес стыдную речь, кассирам не дают воды, а командам — играть в радужных повязках

Пользователи отметили, что важно никогда не смешивать спорт и политику, а Зеленский, по их мнению, собирался попросить об очередной помощи у западных стран.

«Хороший ход со стороны ФИФА! Эта одержимость Зеленским скоро окажется самой большой аферой за последнее время, которая ввергла весь мир в рецессию. Западный мир должен выбрать мир вместо войны», — подчеркнул один из комментаторов под соответствующим постом издания в Twitter.

Еще один пользователь отметил, что футбол объединяет людей не для политической кампании и в мире существуют проблемы помимо Украины.

«Он просто любит быть в центре внимания», — подчеркнул комментатор.

Читатели Le Figaro также поддержали ФИФА за отказ транслировать речь президента Украины. Один из французских пользователей отметил, что ФИФА умеет не поддаваться на никому не интересную истерию «в отличие от наших очень коррумпированных правителей».

Просьба Зеленского обратиться с посланием к общественности перед началом финального матча ЧМ-2022 была отклонена ФИФА днем ранее. Офис украинского президента предлагал обратиться к болельщикам по видеосвязи через экраны, установленные на стадионе в Катаре.

Финальный матч между Францией и Аргентиной пройдет в воскресенье, 18 декабря. До этого Франция победила Марокко со счетом 2:0. Аргентина же победила Хорватию 13 декабря со счетом 3:0.

Киев неоднократно пытался использовать крупнейшие мировые события вне зависимости от их тематики для привлечения внимания мировой общественности к ситуации на Украине.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022