Читатели Daily Mail в субботу, 17 декабря, раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за просьбу выступить на финале ЧМ-2022 в Катаре.

Пользователи отметили, что важно никогда не смешивать спорт и политику, а Зеленский, по их мнению, собирался попросить об очередной помощи у западных стран.

«Хороший ход со стороны ФИФА! Эта одержимость Зеленским скоро окажется самой большой аферой за последнее время, которая ввергла весь мир в рецессию. Западный мир должен выбрать мир вместо войны», — подчеркнул один из комментаторов под соответствующим постом издания в Twitter.

Еще один пользователь отметил, что футбол объединяет людей не для политической кампании и в мире существуют проблемы помимо Украины.

«Он просто любит быть в центре внимания», — подчеркнул комментатор.

Читатели Le Figaro также поддержали ФИФА за отказ транслировать речь президента Украины. Один из французских пользователей отметил, что ФИФА умеет не поддаваться на никому не интересную истерию «в отличие от наших очень коррумпированных правителей».

Просьба Зеленского обратиться с посланием к общественности перед началом финального матча ЧМ-2022 была отклонена ФИФА днем ранее. Офис украинского президента предлагал обратиться к болельщикам по видеосвязи через экраны, установленные на стадионе в Катаре.

Финальный матч между Францией и Аргентиной пройдет в воскресенье, 18 декабря. До этого Франция победила Марокко со счетом 2:0. Аргентина же победила Хорватию 13 декабря со счетом 3:0.

Киев неоднократно пытался использовать крупнейшие мировые события вне зависимости от их тематики для привлечения внимания мировой общественности к ситуации на Украине.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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