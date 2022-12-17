Читатели Le Figaro оценили отказ ФИФА транслировать речь Зеленского на финале ЧМ
Читатели Le Figaro поддержали Международную федерацию футбола (ФИФА) за отказ транслировать речь президента Украины Владимира Зеленского перед финалом ЧМ-2022 по футболу в Катаре.
«Поздравляю ФИФА, которая явно умеет не поддаваться на эту никому не интересную истерию в отличие от наших очень коррумпированных правителей», — написал один из комментаторов.
Другие читатели газеты отметили, что Зеленский любит быть в центре внимания и никогда не остановится. Также комментаторы заявили, что украинский лидер не вызывает доверия, когда он приходит и говорит о мире, но отказывается использовать это слово в отношении России.
«Из-за желания вмешиваться везде и во всем, этот человек выжигает себя, вдобавок с запросом на 300 танков и 500 гаубиц он становится неслышным», — отметил пользователь.
Некоторые комментаторы предположили, что во время выступления Зеленский воспользовался бы возможностью раскритиковать жителей Запада и попросить высылать больше оружия Украине.
Просьба Зеленского обратиться с посланием к общественности перед началом финального матча ЧМ-2022 была отклонена ФИФА днем ранее. Офис украинского президента предлагал обратиться к болельщикам по видеосвязи через экраны, установленные на стадионе в Катаре. Как сообщал телеканал CNN со ссылкой на источник, в Киеве были удивлены отказом ФИФА, также отмечалось, что переговоры между Украиной и руководством федерации продолжаются.
Финальный матч между Францией и Аргентиной пройдет в воскресенье, 18 декабря. До этого Франция победила Марокко со счетом 2:0. Аргентина же победила Хорватию 13 декабря со счетом 3:0.
Киев неоднократно пытался использовать крупнейшие мировые события вне зависимости от их тематики для привлечения внимания мировой общественности к ситуации на Украине.
Так, в середине ноября президент Украины выступил с видеообращением на саммите G20. Он потребовал, в частности, вывести российские войска с территории страны и «выплатить компенсацию за нанесенный ущерб».
Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
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