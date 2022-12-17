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Читатели Le Figaro оценили отказ ФИФА транслировать речь Зеленского на финале ЧМ

Читатели Le Figaro поддержали отказ ФИФА транслировать речь Зеленского на финале ЧМ-2022
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Marcio Machado
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Читатели Le Figaro поддержали Международную федерацию футбола (ФИФА) за отказ транслировать речь президента Украины Владимира Зеленского перед финалом ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

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«Поздравляю ФИФА, которая явно умеет не поддаваться на эту никому не интересную истерию в отличие от наших очень коррумпированных правителей», — написал один из комментаторов.

Другие читатели газеты отметили, что Зеленский любит быть в центре внимания и никогда не остановится. Также комментаторы заявили, что украинский лидер не вызывает доверия, когда он приходит и говорит о мире, но отказывается использовать это слово в отношении России.

«Из-за желания вмешиваться везде и во всем, этот человек выжигает себя, вдобавок с запросом на 300 танков и 500 гаубиц он становится неслышным», — отметил пользователь.

Некоторые комментаторы предположили, что во время выступления Зеленский воспользовался бы возможностью раскритиковать жителей Запада и попросить высылать больше оружия Украине.

Просьба Зеленского обратиться с посланием к общественности перед началом финального матча ЧМ-2022 была отклонена ФИФА днем ранее. Офис украинского президента предлагал обратиться к болельщикам по видеосвязи через экраны, установленные на стадионе в Катаре. Как сообщал телеканал CNN со ссылкой на источник, в Киеве были удивлены отказом ФИФА, также отмечалось, что переговоры между Украиной и руководством федерации продолжаются.

Финальный матч между Францией и Аргентиной пройдет в воскресенье, 18 декабря. До этого Франция победила Марокко со счетом 2:0. Аргентина же победила Хорватию 13 декабря со счетом 3:0.

Киев неоднократно пытался использовать крупнейшие мировые события вне зависимости от их тематики для привлечения внимания мировой общественности к ситуации на Украине.

Так, в середине ноября президент Украины выступил с видеообращением на саммите G20. Он потребовал, в частности, вывести российские войска с территории страны и «выплатить компенсацию за нанесенный ущерб».

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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