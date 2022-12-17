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Музей ГДР временно закрылся после разрушения аквариума

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Фото: Berliner Kurier
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Музей ГДР временно закрылся из-за разрушения аквариума Sea Life в гостинице Dom Aquaree. Об этом представители написали в своем Twitter-аккаунте в пятницу, 16 декабря.

«Мы очень сожалеем, что вынуждены временно закрыть музей. Мы будем держать вас в курсе. Спасибо за понимание», — говорится в заявлении.

По словам директора музея Гордона Година, около 30% площади музея пострадали от попавшей на нее соленой воды из аквариума. Дело в том, что учреждение находится на цокольном этаже, передает Berliner Kurier.

Годин ожидает, что музей будет закрыт до конца февраля. Сотрудники пытались собственными усилиями спасти экспонаты, устанавливая брезенты. Спасатели могут закрыть затопленную часть музея, что усложнит восстановление музея.

16 декабря в Dom Aquaree лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум AquaDom. Вода затопила отель и вместе с обитателями аквариума вытекла на улицу. Известно, что в аквариуме проживало около 1,5 тыс. тропических рыб, все они погибли. В результате инцидента пострадало два человека.

Депутат бундестага от СДПГ Ирис Шпрангер назвала усталость материала предположительной причиной разрушения аквариума. В результате инцидента погибла рыба, отмечает Berliner Kurier.

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