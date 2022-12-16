Названа возможная причина разрушения 16-метрового аквариума в Берлине

В Германии депутат бундестага от СДПГ Ирис Шпрангер назвала усталость материала предположительной причиной разрушения аквариума Sea Life в гостинице Dom Aquaree. Ее слова 16 декабря приводит издание Der Spiegel.

«Расследование причин еще не завершено, но первые признаки указывают на усталость материала <…> По данным полиции, признаков нападения нет», — говорится в публикации.

Усталость материала — это процесс его постепенного повреждения под действием внешних факторов, который приводит к трещинам и разрушениям.

Ранее в этот день в Dom Aquaree лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум AquaDom. Вода затопила отель и вместе с обитателями аквариума вытекла на улицу. Известно, что в аквариуме проживало около 1,5 тыс. тропических рыб, все они погибли. В результате инцидента пострадало два человека.