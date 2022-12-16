В Берлине лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум

В берлинской гостинице Dom Aquaree лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум AquaDom. Инцидент произошел в пятницу, 16 декабря.

Конструкция высотой 16 м вмещала 1 млн л морской воды. В нем обитали 15 тыс. рыб, всего около 100 видов.

Вода затопила отель и вместе с обитателями аквариума вытекла на улицу.

Пострадали два человека, гостей отеля переселили. Ликвидировали последствия инцидента почти 100 спасателей.

AquaDom открыли в 2003 году, стоимость проекта составляла €12,8 млн. Емкость аквариума сделали из акрилового стекла. Его высота составляла 16 м, а диаметр — 11,5 м.