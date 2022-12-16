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Эксперт рассказал о бесполезности поставок Киеву оборудования для умных бомб

Леонков: американские модернизированные бомбы B61-12 не станут для ВСУ выгодными
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Фото: Commons.wikimedia.org
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Возможная поставка оборудования для «умных бомб» бессмыслена из-за того, что Украина потеряла самолеты, которые способны их нести. Об этом в пятницу, 16 декабря, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

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14 декабря газета The Washington Post сообщила, что США планируют поставки оборудования, которое превратит неуправляемые ракеты в «умные бомбы», способные поражать цели с высокой точностью.

Обсуждать применение таких боеприпасов было бы уместно, если бы у Киева неожиданно появились 300 самолетов, сказал Леонков «РИА Новости».

Он добавил, что украинские боевики используют ракеты AGM-88 HARM и пытаются выбить радиолокационные системы российских ПВО. Однако ощутимого результата это не приносит. Кроме того, националисты при этом теряют самолеты, которые являются носителем этих ракет.

9 декабря Белый дом объявил об очередном пакете военной помощи киевскому режиму на сумму $275 млн. В числе прочего него вошли средства противовоздушной обороны и боеприпасы для артиллерии.

В ноябре координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби указал, что Вашингтон не хочет поставлять Киеву оружие большей дальности из-за того, что существует угроза дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

Москва неоднократно указывала на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него. В Минобороны РФ подчеркивали, что российские Вооруженные силы на Украине противостоят, по сути, всему блоку НАТО.

Западные государства усилили военную поддержку Киева после начала спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. При этом эксперты и представители этих государств уже констатируют истощение военных запасов. Россия, в свою очередь, многократно подчеркивала, что накачивание оружием Украины фактически превращает НАТО в сторону конфликта.

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