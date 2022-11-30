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Вашингтон объяснил нежелание поставлять Киеву оружие большей дальности

Кирби: США не поставляют Киеву оружие большой дальности, чтобы не допустить эскалации
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Фото: commons.wikimedia.org
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Вашингтон не хочет поставлять Киеву оружие большей дальности из-за того, что существует угроза дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Об этом 30 ноября заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.

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«Мы были очень последовательны в отношении этого. Мы каждый день работаем в тесном взаимодействии с Украиной, буквально каждый день, чтобы попытаться решить вопросы, касающиеся их оборонного потенциала, удовлетворить их нужды. Мы также заявляли — и не оправдывались за это — о своих опасениях относительно того, что мы не хотим дальнейшей эскалации <…> сверх того насилия, которому уже подверглись украинцы и Украина как страна», — рассказал Кирби, отвечая на вопрос о том, почему США отказываются поставлять Украине вооружение большей дальности.

Ранее, 28 ноября, секретарь Совета национальной безопасности обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что поставки ракет дальностью 800 км и более якобы позволят Киеву решить энергетические проблемы.

До этого, 12 сентября, стало известно о том, что Украина отправила США запрос на поставки дополнительных вооружений, в том числе ракетных систем большой дальности. В перечень, направленный конгрессменам США, вошли ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 км, которые американская сторона ранее отказывалась поставлять из опасений, что они будут поражать объекты на территории России.

Москва осуждает поставку вооружения украинской стороне. Как отмечал прежде глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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