«Известия» оценили «Аватар: Путь воды» в IMAX

По просьбе «Известий» кинокритик и режиссер Владимир Ходаковский отправился в голландский город Эйндховен смотреть новый блокбастер Джеймса Кэмерона в формате IMAX. Фильм стартовал в нескольких странах 14 и 15 декабря, а с 16-го у него начинается полноценный мировой прокат.

Первое впечатление: сеансов «Аватара» в будние дни оказалось слишком много, они идут с 10 утра до позднего вечера, и залы не успевают заполняться, картина идет в полупустых кинотеатрах. Но уже за первый уикенд ей прочат сборы более полумиллиарда долларов.

Второе впечатление: «Аватар 2» стоило ждать 13 лет, потому что ничего подобного до сих пор в кинематографе не было. Эффект погружения такой, словно оказываешься на другой планете, но получить это переживание можно только в IMAX, в России это сделать пока невозможно.

«Можно разглядеть каждую ресничку, каждую родинку Нави, каждый плавничок даже у самой маленькой рыбки. Также можно смело говорить о следующем поколении спецэффектов. Захват движения актеров делали в том числе и в воде, плавают персонажи настолько реалистично, что в какой-то момент забываешь, что это эффект, который требовал огромного труда и долгих недель съемок реальных актеров в сложных неудобных костюмах на глубине, годы обучения дайвингу, необходимость задерживать дыхание на несколько минут», — описывает свои ощущения Ходаковский.

Подробнее — в большом разборе «Известий» от 10:00 17 декабря:

Трудно быть человеком: на что смотреть во втором «Аватаре»