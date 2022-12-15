В Казахстане возобновилось производство седана Hyundai Solaris

Казахстанский завод Hyundai Trans Kazakhstan возобновил производство седана Solaris, который на местном рынке называется Accent. Комплектующие для сборки казахское предприятие теперь получает не из одной страны, как раньше, а сразу из нескольких: Китая, Индии, Кореи и России, сообщил 15 декабря портал «Колеса. kz».

Как пояснил портал, производство модели на площадке Hyundai Trans Kazakhstan возобновилось и автомобили из первой товарной партии уже ушли в местные автосалоны. По словам специалистов завода, компания рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с новыми поставщиками и планирует постепенно увеличивать объемы производства Accent.

Портал отметил, что завод Hyundai в Санкт-Петербурге поставлял казахстанскому предприятию машинокомплекты.

В Казахстане производят автомобиль, который доступен только в единственной версии Business с мотором мощностью 123 л.с. и автоматической коробкой передач. В списке оснащения машины есть базовый набор вспомогательной электроники, включая две подушки безопасности, подогрев передних кресел и обогрев зеркал, а также кондиционер. Высота рулевой колонки и положение сидений регулируются вручную. Обивка салона тканевая. Кроме того, в машине есть аудиосистема с 5-дюймовым экраном. Рекомендованная стоимость составляет 9,9 млн тенге (примерно 1,3 млн рублей).

Модель отсутствовала в производственной гамме предприятия Hyundai Trans Kazakhstan с августа 2022 года.

9 декабря стало известно, что модель Hyundai Ioniq 5 получила российский сертификат соответствия, модель должна была появиться в России в середине лета 2022 года. Судя по документации, для российского рынка планировали выпуск полноприводного электрокара с двумя электромоторами. Ioniq 5 уже продается в Южной Корее и Европе. Электрокар предложен как в полноприводном исполнении с двумя электромоторами суммарной мощностью 235 или 306 л.с., так и с одномоторной установкой на 170 либо 218 л.с. Специалисты авторынка отметили, что Ioniq 5 уже попал в РФ по системе параллельного импорта. Почти новый автомобиль предлагался одним из российских дилеров по цене 8,2 млн рублей.