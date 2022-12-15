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В Казахстане возобновилось производство седана Hyundai Solaris

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Фото: Колеса.kz/kolesa.kz
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Казахстанский завод Hyundai Trans Kazakhstan возобновил производство седана Solaris, который на местном рынке называется Accent. Комплектующие для сборки казахское предприятие теперь получает не из одной страны, как раньше, а сразу из нескольких: Китая, Индии, Кореи и России, сообщил 15 декабря портал «Колеса. kz».

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Как пояснил портал, производство модели на площадке Hyundai Trans Kazakhstan возобновилось и автомобили из первой товарной партии уже ушли в местные автосалоны. По словам специалистов завода, компания рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с новыми поставщиками и планирует постепенно увеличивать объемы производства Accent.

Портал отметил, что завод Hyundai в Санкт-Петербурге поставлял казахстанскому предприятию машинокомплекты.

В Казахстане производят автомобиль, который доступен только в единственной версии Business с мотором мощностью 123 л.с. и автоматической коробкой передач. В списке оснащения машины есть базовый набор вспомогательной электроники, включая две подушки безопасности, подогрев передних кресел и обогрев зеркал, а также кондиционер. Высота рулевой колонки и положение сидений регулируются вручную. Обивка салона тканевая. Кроме того, в машине есть аудиосистема с 5-дюймовым экраном. Рекомендованная стоимость составляет 9,9 млн тенге (примерно 1,3 млн рублей).

Модель отсутствовала в производственной гамме предприятия Hyundai Trans Kazakhstan с августа 2022 года.

9 декабря стало известно, что модель Hyundai Ioniq 5 получила российский сертификат соответствия, модель должна была появиться в России в середине лета 2022 года. Судя по документации, для российского рынка планировали выпуск полноприводного электрокара с двумя электромоторами. Ioniq 5 уже продается в Южной Корее и Европе. Электрокар предложен как в полноприводном исполнении с двумя электромоторами суммарной мощностью 235 или 306 л.с., так и с одномоторной установкой на 170 либо 218 л.с. Специалисты авторынка отметили, что Ioniq 5 уже попал в РФ по системе параллельного импорта. Почти новый автомобиль предлагался одним из российских дилеров по цене 8,2 млн рублей.

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