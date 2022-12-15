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Емельяненко оказался почти на 26 кг тяжелее Коваленко
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Емельяненко устроил с Коваленко бой мороженым в преддверии поединка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российский боец ММА Александр Емельяненко 16 декабря устроил шуточную битву мороженым со своим оппонентом, блогером Святославом Коваленко, перед предстоящем поединком. «Известия» показали кадры «боя».

Бойцы на пресс-конференции соперничали в поедании мороженого. Им нужно было съесть по 10 стаканчиков. Победителем должен был стать тот, кто сумел бы справиться с ними быстрее.

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Однако Емельяненко взял сразу два стаканчика. Один откусил, а вторым испачкал лицо своему сопернику. Коваленко решил ответить Емельяненко тем же.

Конкурс перерос в смешную потасовку. В результате победитель так и не был определен.

Ранее в этот день Емельяненко и Коваленко провели взвешивание перед предстоящим поединком. В итоге вес Емельяненко составил 110 кг, а Коваленко — 83,9 кг.

13 декабря Емельяненко рассказал о своей подготовке к бою с Коваленко. По его словам, он готов сделать всё, чтобы победить. Коваленко в свою очередь подчеркнул, что рад встретится с Емельяненко на ринге. По его словам, его очень мотивирует бой с таким серьезным оппонентом.

Днем ранее российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко заявил, что Коваленко будет тяжело в бою с Емельяненко. Шлеменко назвал Емельяненко своим фаворитом. Он указал, что у него перед Коваленко есть большое преимущество, так как соперник не является профессиональным спортсменом.

Между тем 11 декабря российский боксер Алексей Папин, оценивая шансы Емельяненко на победу в бою с Коваленко, указал, что он вряд ли может считаться фаворитом на предстоящем турнире, так как в последних боях получил серьезный урон здоровью и находится не в лучшей форме. По мнению боксера, шансы на победу у бойцов одинаковые — 50 на 50.

Поединок состоится 16 декабря. Он станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бои будут проходить в Москве на волейбольной арене «Динамо» (ул. Василисы Кожиной, 13). Начало — в 19:00. Билеты уже доступны в продаже.

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