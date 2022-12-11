Боксер Папин оценил шансы Емельяненко в бою с блогером Коваленко

Российский боксер Алексей Папин оценил 11 декабря шансы бойца ММА Александра Емельяненко на победу в бою с блогером Святославом Коваленко. По его мнению, он вряд ли может считаться фаворитом на предстоящем турнире с соперником, так как в последних боях получил серьезный урон по здоровью и находится не в лучшей форме.

«Александру надо лечиться, а не драться. Мы же видели его последние поединки, он вышел потолкаться на пресс-конференции с Дациком, и опять в бою упал, опять в нокдауне. Это очень опасно для его здоровья, мы за него сильно переживаем. Он же легенда единоборств, а сейчас находится не в лучшей форме», — отметил Папин.

По мнению боксера, шансы на победу у бойцов одинаковые — 50 на 50.

«Шансы есть у Саши, но всё же я думаю, что здесь 50 на 50. У Емельяненко в любом случае опыт грандиозный. Но посмотрим», — добавил Папин.

Накануне Коваленко отметил, что его соперник Емельяненко обладает природной силой и владеет техникой, которую «никуда не денешь». За день до этого блогер назвал Емельяненко легендой. Он также сказал, что уважительно к нему относится и обращается к нему на «вы».

7 декабря Емельяненко заявил, что отлично себя чувствует перед боем с Коваленко. 6 декабря боксер Дмитрий Кудряшов также оценил возможный исход предстоящего поединка двух соперников, заявив, что он будет зависеть от физического состояния Емельяненко. Он напомнил, что у спортсмена больше опыта в боях, на его стороне и преимущество над Коваленко в антропометрии.

Поединок состоится 16 декабря. Он станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бои будут проходить в Москве на волейбольной арене «Динамо» (ул. Василисы Кожиной, 13). Начало — в 19:00. Билеты уже доступны в продаже.