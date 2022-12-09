Блогер Коваленко заявил о природной силе Емельяненко

Боец MMA Александр Емельяненко обладает природной силой и владеет техникой, которую «никуда не денешь». Такое мнение 9 декабря высказал его соперник — блогер Святослав Коваленко.

«Технику не сотрешь, не пропьешь и никуда не денешь. Сила, она у него природная. В комментариях пишут, я так читаю иногда, что вот, а где вы все были, когда Саша был в пике своей формы? Где я был? Я учился в суворовском (училище. — Ред.) и еще раньше ходил под стол, можно так сказать»,— рассказал Коваленко.

Блогер также заявил, что согласился бы и на бой с другим именитым спортсменом, если такое предложение поступит.

«Сейчас бы я согласился, будет это Федор Емельяненко, Мага Исмаилов, будь это Владимир Минеев, будет это Шлеменко; если бы мне реально предложили: будешь драться? — (я бы ответил. — Ред.) поехали», — сказал Коваленко.

Днем ранее Коваленко назвал Емельяненко легендой. Он также сказал, что уважительно к нему относится и обращается к нему на «вы». Коваленко также надеется, что Емельяненко подойдет к бою в лучшей форме.

Поединок состоится вечером 16 декабря и станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Состязания будут проходить в Москве на волейбольной арене «Динамо» (ул. Василисы Кожиной, 13). Начало — в 19:00. Билеты можно приобрести здесь.