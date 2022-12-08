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Коваленко перед боем с Емельяненко назвал его легендой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Блогер Святослав Коваленко, которому предстоит встретиться на ринге с бойцом ММА Александром Емельяненко, назвал своего соперника легендой.

«К Александру я отношусь уважительно, называю его всегда на «вы». Я в его сторону никогда ничего плохого не говорил, да и не смог бы. Он является легендой, которую я знал всегда с детства», — рассказал Коваленко 8 декабря.

Коваленко также надеется, что Емельяненко подойдет к бою в лучшей форме. Кроме того, он напомнил, что не вызывал спортсмена на бой.

«Мне предложили, значит увидели во мне интерес, что будет, если блогер подерется с Александром Емельяненко», — добавил блогер.

Днем ранее 41-летний Емельяненко заявил, что отлично себя чувствует перед боем с Коваленко, которого он старше почти на 10 лет.

Поединок состоится вечером 16 декабря и станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Состязания будут проходить в Москве на волейбольной арене «Динамо» (улица Василисы Кожиной, 13). Начало в 19:00. Билеты можно приобрести здесь.

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