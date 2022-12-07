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Емельяненко поделился ожиданиями от боя с Коваленко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Боец MMA Александр Емельяненко поделился с «Известиями» ожиданиями перед предстоящим боем против блогера Святослава Коваленко.

41-летний спортсмен отметил, что отлично себя чувствует перед боем с Коваленко, которого он старше почти на 10 лет.

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«Я отлично себя чувствую, и функционально, и физически, и технически. Я набираю. Тяжеловесы, они только созревают к 40 годам. Очень много примеров, когда возрастные профессиональные боксеры и даже смешанные единоборцы выходили, выступали и дрались. Возьмите того же моего брата Федора. Он на пять лет старше меня», — сказал Емельяненко.

Боец ММА привел и другие примеры. Так, американский боксер Джордж Форман вышел на ринг и в 45 лет стал чемпионом мира. При этом спортсмен заметил, что блогер Коваленко не был специально выбран в качестве неопытного и непрофессионального соперника.

«Я никогда не выбираю себе соперников, чтобы не говорили: «Емельяненко выбрал себе послабее бойца или поудобнее». Ну, я дерусь со всеми, кто предлагает. Пусть становятся в очередь, организовывают турниры. Я готов драться со всеми. Здесь выступаю с парнями, которые в других версиях профессионально занимаются. Я каждый день дерусь. Постоянно берусь бить людей, это моя работа», — сказал Емельяненко.

Ранее в этот день российский боец ММА Вагаб Вагабов высказал мнение о том, что у Емельяненко есть шансы выиграть в поединке против Коваленко. Вагабов назвал Емельяненко опытным спортсменом, который сможет подготовиться к поединку и показать свои лучшие стороны.

Накануне российский боксер Дмитрий Кудряшов оценил возможный исход предстоящего поединка Емельяненко и Коваленко, заявив, что он будет зависеть от физического состояния Емельяненко. Он напомнил, что у спорстмена больше опыта в боях, на его стороне и преимущество над Коваленко в антропометрии.

Поединок состоится вечером 16 декабря и станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Также зрители увидят еще два поединка. Профессиональный микс-файтер и видеоблогер Никита Салонин выйдет против с обладателя чемпионского титула М-1 в полутяжелой и средней весовой категории, чемпиона Европы и России среди молодежи по кикбоксингу Вячеслава Василевского. А кулачный боец Тимур Мусаев проведет бой с боксером Алексеем Мельниковым.

Состязания будут проходить в Москве на волейбольной арене «Динамо» (улица Василисы Кожиной, 13). Начало в 19:00. Билеты можно приобрести здесь.

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