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Боксер Кудряшов поделился ожиданиями от поединка Емельяненко с Коваленко

Боксер Кудряшов отметил, что исход боя Емельяненко и блогера Коваленко зависит от физической формы спортсмена
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский боксер Дмитрий Кудряшов оценил возможный исход предстоящего поединка между бойцом MMA Александром Емельяненко и блогером Святославом Коваленко, а также поделился своими ожиданиями от боя. Об этом спортсмен рассказал «Известиям» во вторник, 6 декабря.

«Святослав Коваленко — блогер, Александр — боец, но уже, скажем, боец, который прошел свой пик», — отметил Кудряшов.

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По его мнению, исход боя будет зависеть от физического состояния Емельяненко.

«Мы все видели его после загулов, и на самом деле всё будет зависеть именно от того, в каком физическом состоянии находится Александр: смог ли он вернуться к здоровому образу жизни или нет», — поделился мнением Кудряшов.

Он напомнил, что у Емельяненко больше опыта в боях, на его стороне и преимущество над Коваленко в антропометрии.

Поединок российского бойца смешанных единоборств (ММА) Емельяненко и популярного видеоблогера Святослава Коваленко станет завершающим в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Сражение пройдет 16 декабря, телеканал РЕН ТВ покажет четыре поединка по правилам ММА и завершит сезон боев в 2022 году.

«Бойцовском клубе РЕН ТВ» Емельяненко дебютировал в ноябре 2019 года в поединке против профессионального стронгмена Михаила Кокляева, которого победил нокаутом в первом раунде.

Святослав Коваленко — самый известный блогер в российском поп-ММА. С 2019 года регулярно проводит бои в различных промоушенах. 30 сентября Коваленко одержал победу над бойцом поп-MMA Артемом Тарасовым в рамках «Бойцовского турнира РЕН ТВ» единогласным решением судей.

Состязания будут проходить в Москве на волейбольной арене «Динамо» (улица Василисы Кожиной, 13). Начало в 19:00. Билеты можно приобрести здесь.

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