Емельяненко и Коваленко сразятся в завершении суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Поединок российского бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко и популярного видеоблогера Святослава Коваленко станет завершающим в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Сражение пройдет 16 декабря, телеканал РЕН ТВ покажет четыре поединка по правилам ММА и завершит сезон боев в 2022 году.

Бой Емельяненко и Коваленко станет главным событием бойцовского вечера и пройдет в формате три раунда по три минуты. Александр Емельяненко — российский боец смешанных единоборств, многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. За всю свою карьеру в ММА он провел 37 боев, одержав 28 побед при восьми поражениях.

В «Бойцовском клубе РЕН ТВ» Емельяненко дебютировал в ноябре 2019 года в легендарном поединке против профессионального стронгмена Михаила Кокляева, которого победил нокаутом в первом раунде.

Святослав Коваленко — самый известный блогер в российском поп-ММА. С 2019 года регулярно проводит бои в различных промоушенах. 30 сентября Коваленко одержал победу над бойцом поп-MMA Артемом Тарасовым в рамках «Бойцовского турнира РЕН ТВ» единогласным решением судей. При этом он демонстрировал преимущество над соперником на протяжении двух раундов, что не смогли не оценить рефери.

Соглавным событием завершающего турнира суперсерии станет встреча российского бойца Вячеслава Дацика с тяжеловесом Павлом Шульским. Свой предыдущий бой Вячеслав Дацик провел против Александра Емельяненко в сентябре 2022 года. Противостояние завершилось победой Дацика нокаутом в первом раунде.

Также зрители РЕН ТВ увидят поединки российского профессионального миксфайтера и спортивного видеоблогера из Санкт-Петербурга Никиты Солонина против действующего бойца промоушена АСА (Absolute Championship Akhmat) в среднем весе, чемпиона Европы и мира по боевому самбо, обладателя чемпионского титула М-1 в полутяжелой и средней весовой категории Вячеслава Василевского.

Кроме того, на турнире сразятся кулачный боец, чемпион Кубка и первенства мира, Европы и России среди молодежи по кикбоксингу Тимур Мусаев и российский боец Алексей Мельников, известный по кличке Мельник. На счету последнего — девять поединков в поп-ММА, из которых он одержал победу в пяти.

Завершающий турнир в рамках Суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 16 декабря в 23:00 в прямом эфире телеканала.

Состязания будут проходить в Москве на волейбольной арене «Динамо» (улица Василисы Кожиной, 13). Начало в 19:00. Билеты можно приобрести здесь.