Вагабов оценил шансы Емельяненко на победу в бою против Коваленко

У бойца ММА Александра Емельяненко есть шансы выиграть в поединке против блогера Святослава Коваленко. Такое мнение 7 декабря высказал российский боец ММА Вагаб Вагабов.

«Шансы у Сани есть, само собой, он большой боец, габариты набирает, я смотрю», — отметил Вагабов.

Вагабов назвал Емельяненко опытным спортсменом, который сможет подготовиться к поединку и показать свои лучшие стороны.

Бой Емельяненко и Коваленко станет завершающим в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

В «Бойцовском клубе РЕН ТВ» Емельяненко дебютировал в ноябре 2019 года. Коваленко — самый известный блогер в российском поп-ММА. С 2019 года регулярно проводит бои в различных промоушенах.

30 сентября Коваленко одержал победу над бойцом поп-MMA Артемом Тарасовым в рамках «Бойцовского турнира РЕН ТВ» единогласным решением судей.

Состязания будут проходить 16 декабря в Москве на волейбольной арене «Динамо» (улица Василисы Кожиной, 13). Начало в 19:00. Билеты можно приобрести здесь.