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Емельяненко рассказал о подготовке к бою с Коваленко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Российский боец ММА Александр Емельяненко встретился в пресс-центре МИЦ «Известия» со своим соперником, блогером Святославом Коваленко, и рассказал о подготовке к предстоящему бою.

«Я выйду и покажу, что я умею. Увидим мы, что Свят умеет. Я стараюсь, наоборот, переоценить своего соперника. Каждый день спарингуюсь, бью мешок и делаю всё, чтобы победить Святослава», — отметил Емельяненко.

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Коваленко, в свою очередь, подчеркнул, что рад встретится с Емельяненко на ринге. По его словам, его очень мотивирует бой с таким серьезным оппонентом.

Соперники вспомнили, что уже однажды встречались на ринге — проводили совместный спаринг. При этом, по словам Емельяненко, он бы не стал серьезно оценивать видео, которое тогда было записано.

«Я спарринг со Святом помню, я был не в форме тогда, неделю тогда тренировался только, веса лишнего было килограмм 20. И был вообще никакой, поэтому не стоит смотреть это видео, я в других кондициях», — отметил Емельяненко.

Коваленко согласился с ним, отметив, что тоже не ставил каких-то серьезных целей на той спаринг-встрече.

«Я тоже тогда был в другой форме, не тренировался, а просто для контента делал спарринг со всеми гостями после интервью, ну и так же с Александром. Просто поработали. Вспоминать смысла нет, мы оба в другой форме», — заявил Коваленко.

Накануне российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко заявил, что Коваленко будет тяжело в бою с Емельяненко. Шлеменко назвал Емельяненко своим фаворитом. Он указал, что у него перед Коваленко есть большое преимущество, так как соперник не является профессиональным спортсменом.

Между тем 11 декабря российский боксер Алексей Папин, оценивая шансы Емельяненко на победу в бою с Коваленко, указал, что он вряд ли может считаться фаворитом на предстоящем турнире, так как в последних боях получил серьезный урон здоровью и находится не в лучшей форме. По мнению боксера, шансы на победу у бойцов одинаковые — 50 на 50.

Поединок состоится 16 декабря. Он станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бои будут проходить в Москве на волейбольной арене «Динамо» (ул. Василисы Кожиной, 13). Начало — в 19:00. Билеты уже доступны в продаже.

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