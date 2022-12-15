Минпросвещения опубликовало расписание ЕГЭ на 2023 год

Министерство просвещения России утвердило главный этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2023 году в период с 26 мая по 20 июня. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 15 декабря.

Указывается, что 26 мая экзамены пройдут по географии, литературе и химии, а 29 — по русскому языку. Экзамены по профильной и базовой математики будут сдаваться 1 июня, история и физика — 5 июня.

8 июня школьники будут сдавать обществознание, а 13 июня — биологию и письменную часть по иностранному языку. Вторая, устная часть пройдет 16 и 17 июня. Последним экзаменом станет информатика, которая пройдет 19 и 20 июня.

Ранее 15 декабря Роспотребнадзор и Минпросвещения также назвали даты ОГЭ для девятых классов в 2023 году. Так, в 2023 году основной государственный экзамен (ОГЭ) для учеников 9-х классов пройдет с 21 апреля по 1 июля. Проведение экзамена разделили на три этапа.

В сентябре Минобрнауки утвердило минимальные баллы единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в вузы на 2023/24 учебный год по основным общеобразовательным предметам.

Так, по русскому языку, литературе и географии минимальный балл составит 40, по математике, физике, химии и биологии — 39, по истории — 35, по иностранному языку — 30. Кроме того, по обществознанию минимальный балл составит 45, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям — 44.