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Названы даты ОГЭ для девятых классов в 2023 году

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Роспотребнадзор и Минпросвещения назвали даты ОГЭ для девятых классов в 2023 году. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 14 декабря.

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Так, в 2023 году Основной государственный экзамен (ОГЭ) для учеников 9-х классов пройдет с 21 апреля по 1 июля. Проведение экзамена разделили на три этапа.

Сдать ОГЭ досрочно можно будет с 21 апреля по 16 мая. Основные даты экзаменов выпали на период с 24 мая по 1 июля. Дополнительно сдавать экзамены можно будет с 4 по 23 сентября.

21 апреля пройдет экзамен по математике, спустя три дня — по русскому языку. На 3 мая намечен ОГЭ по истории, биологии, географии, физике и иностранным языкам. После этого будут открыты резервные дни, отмечает телеканал «360».

Уточняется, что основной период проведения госэкзаменов стартует с тестирования по физике, истории и биологии. 2 и 3 июня школьники смогут сдать иностранные языки. На 6 июня назначен экзамен по русскому языку.

9 июня школьники будут сдавать математику, 14 июня — литературу, информатику, физику и географию. На 17 июля намечены экзамены по биологии, химии и обществознанию.

До 1 июля проставлены резервные дни, пишет сайт aif.ru.

В сентябре педагог Анна Малкова рассказала, как выбрать репетитора. По ее словам, если школьнику предстоит сдавать ОГЭ или ЕГЭ, то о выборе наставника рекомендуется задуматься заблаговременно. Малкова добавила, что чем меньше времени остается на подготовку, тем больше будет потраченных нервов и бессонных ночей, пишет RT. Во время первой беседы с репетитором следует спросить, сколько лет он готовит к экзаменам, каких результатов добились его ученики, а также какие баллы они получают и куда поступают. Также важно выбирать по результатам пробного урока.

В сентябре Минобрнауки утвердило минимальные баллы единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в вузы на 2023/24 учебный год по основным общеобразовательным предметам.

Так, по русскому языку, литературе и географии минимальный балл составит 40, по математике, физике, химии и биологии — 39, по истории — 35, по иностранному языку — 30, пишет сайт kp.ru. Кроме того, по обществознанию минимальный балл составит 45, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям — 44, уточняет НСН.

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