Сроковое решение: в приграничных районах могут сдвинуть дату итогового сочинения

Для учеников приграничных районов могут перенести даты написания итогового сочинения, являющегося допуском к ЕГЭ , заявили в Рособрнадзоре. Традиционно этот экзамен проводят в начале декабря. В местах, которые подвергаются обстрелам со стороны ВСУ, часть детей перевели на дистанционное обучение, а некоторые были вынуждены переехать и пойти в другие школы. В ведомстве заверили, что ученики из приграничных территорий по решению региона могут не участвовать в итоговом сочинении в декабре «без негативных последствий». Эксперты в сфере образования подчеркнули важность создания комфортной обстановки во время сдачи экзамена.

Особенности ситуации

Из-за обстрелов со стороны Украины некоторые дети в приграничных районах были вынуждены изменить формат обучения . В Курской области часть школ перешли на дистант, а семьи из Белгородской и вовсе переселились в более безопасные места, и ребята пошли в другие школы. В этих обстоятельствах возникает вопрос, как дети справятся с экзаменами . Ближайший из них — итоговое сочинение, которое является допуском к ЕГЭ.

Сроковое решение Учащиеся лицея № 11 Ростова-на-Дону во время итогового сочинения в 2014 году Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Для старшеклассников всей страны итоговое сочинение в этом году будет проводиться 7 декабря . Для его написания учащиеся подают заявления в самих школах. Если с первой попытки сдать экзамен не удалось, то предусмотрено два дополнительных дня, когда школьник может написать сочинение — первая среда февраля и первая рабочая среда мая (1 февраля и 3 мая 2023 года).

Для старшеклассников из приграничных регионов в связи с возникшими сложностями могут быть изменены даты сдачи этого промежуточного экзамена, сообщили «Известиям» в Рособрнадзоре.

— У Рособрнадзора есть полномочия на установление иных дополнительных дат проведения итогового сочинения. Таким образом, может быть обеспечено проведение итогового сочинения в иные подходящие даты, с учетом особенностей складывающейся ситуации , — рассказали в ведомстве.

Сроковое решение Девочки в автобусе, который вывозит переселенцев из Белгородской области после обстрелов со стороны Украины Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец

Дети из вынужденно переселенных семей будут писать сочинение в школах, куда были зачислены после переезда . Сейчас известно, что свои дома покинули 800 семей из Белгородской области. Всего это 2,5 тыс. человек, уточняла региональный министр соцзащиты Елена Батанова. Некоторые из них перебрались в более спокойные районы своего родного субъекта. Часть белгородцев направилась в Московскую область — к концу октября в регион прибыли 400 человек. Они поселились в Подольске, Щелково и Клину, уточнили «Известиям» в министерстве социального развития Московской области.

В комитете по образованию администрации городского округа Подольск уточнили, что в их школы уже зачислены 50 белгородских детей. «Известия» направили запросы в остальные перечисленные муниципалитеты.

Равные условия

Дети с приграничных территорий по решению региона могут не участвовать в итоговом сочинении в декабре 2022 года «без негативных последствий», отметили в Рособрнадзоре.

Решение о формате проведения итогового сочинения в Белгородской области будет принимать местный оперативный штаб. Запрос об этом туда уже направлен, на этой неделе ожидается ответ, рассказала «Известиям» начальник отдела оценки качества образования и государственной итоговой аттестации региона Оксана Алтынникова.

Сроковое решение Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

— Мы проведем итоговое сочинение в соответствии с установленными сроками, в установленные промежутки времени, для установленных групп детей. Но кто из них примет участие и в каком формате — это решит оперштаб, — добавила она.

«Известия» направили в министерство образования Белгородской области и комитет образования и науки Курской области запросы с просьбой сообщить, ученики скольких школ сейчас на дистанционном обучении.

— Помимо того что участники смогут написать итоговое сочинение в феврале и мае, при необходимости им будет предоставлена иная дата прохождения итогового сочинения в удобные сроки, — заявили в Рособрнадзоре.

Там подчеркнули, что всем участникам будут предоставлены три попытки написать итоговое сочинение.

Сроковое решение Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Рособрнадзор старается сделать условия более-менее равными. Но когда кто-то имеет возможность постоянно учиться, а кто-то вынужден переезжать, сталкиваться с очень большими сложностями, очевидно, что они как раз оказываются именно в неравных условиях . Поэтому то, что для них выбираются варианты других сроков, мне кажется вполне обоснованным решением, — поделилась с «Известиями» главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

Если ребенок находится в травмирующей ситуации, то естественно создавать для него максимально комфортные условия для сдачи экзамена . Такое мнение выразила доктор экономических наук, профессор, директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Татьяна Клячко. Также эксперт предложила использовать технологии для сдачи итогового сочинения.

— Если мы получили развитие дистанционных образовательных технологий, программ обучения, то использование этих механизмов сейчас для облегчения для детей сдачи экзаменов, снятия стресса от вынужденных перемещений — это достаточно хорошо . Другое дело, что в таких случаях важно, чтобы была возможность проконтролировать, что они не пользуются сторонними вещами, — сказала она.

Сроковое решение Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Это не первый раз, когда Рособрнадзор допускает изменения в сроках сдачи итогового сочинения. В период пандемии коронавируса в 2020 году итоговое сочинение перенесли на весну 2021 года. Традиционно его пишут в первую среду декабря.

Тогда же глава Рособрнадзора Анзор Музаев исключал вариант проведения сочинения в дистанционном формате из-за рисков, что дома «испытание вообще превратится в сочинение для родителей, а не для выпускников».

Кроме того, из-за пандемии в 2021 году для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не планировали поступать в вузы, разрешили сдавать вместо ЕГЭ государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам — русскому языку и математике.