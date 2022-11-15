Сроковое решение: в приграничных районах могут сдвинуть дату итогового сочинения
Для учеников приграничных районов могут перенести даты написания итогового сочинения, являющегося допуском к ЕГЭ, заявили в Рособрнадзоре. Традиционно этот экзамен проводят в начале декабря. В местах, которые подвергаются обстрелам со стороны ВСУ, часть детей перевели на дистанционное обучение, а некоторые были вынуждены переехать и пойти в другие школы. В ведомстве заверили, что ученики из приграничных территорий по решению региона могут не участвовать в итоговом сочинении в декабре «без негативных последствий». Эксперты в сфере образования подчеркнули важность создания комфортной обстановки во время сдачи экзамена.
Особенности ситуации
Из-за обстрелов со стороны Украины некоторые дети в приграничных районах были вынуждены изменить формат обучения. В Курской области часть школ перешли на дистант, а семьи из Белгородской и вовсе переселились в более безопасные места, и ребята пошли в другие школы. В этих обстоятельствах возникает вопрос, как дети справятся с экзаменами. Ближайший из них — итоговое сочинение, которое является допуском к ЕГЭ.
Учащиеся лицея № 11 Ростова-на-Дону во время итогового сочинения в 2014 году
Для старшеклассников всей страны итоговое сочинение в этом году будет проводиться 7 декабря. Для его написания учащиеся подают заявления в самих школах. Если с первой попытки сдать экзамен не удалось, то предусмотрено два дополнительных дня, когда школьник может написать сочинение — первая среда февраля и первая рабочая среда мая (1 февраля и 3 мая 2023 года).
Для старшеклассников из приграничных регионов в связи с возникшими сложностями могут быть изменены даты сдачи этого промежуточного экзамена, сообщили «Известиям» в Рособрнадзоре.
— У Рособрнадзора есть полномочия на установление иных дополнительных дат проведения итогового сочинения. Таким образом, может быть обеспечено проведение итогового сочинения в иные подходящие даты, с учетом особенностей складывающейся ситуации, — рассказали в ведомстве.
Девочки в автобусе, который вывозит переселенцев из Белгородской области после обстрелов со стороны Украины
Дети из вынужденно переселенных семей будут писать сочинение в школах, куда были зачислены после переезда. Сейчас известно, что свои дома покинули 800 семей из Белгородской области. Всего это 2,5 тыс. человек, уточняла региональный министр соцзащиты Елена Батанова. Некоторые из них перебрались в более спокойные районы своего родного субъекта. Часть белгородцев направилась в Московскую область — к концу октября в регион прибыли 400 человек. Они поселились в Подольске, Щелково и Клину, уточнили «Известиям» в министерстве социального развития Московской области.
В комитете по образованию администрации городского округа Подольск уточнили, что в их школы уже зачислены 50 белгородских детей. «Известия» направили запросы в остальные перечисленные муниципалитеты.
Равные условия
Дети с приграничных территорий по решению региона могут не участвовать в итоговом сочинении в декабре 2022 года «без негативных последствий», отметили в Рособрнадзоре.
Решение о формате проведения итогового сочинения в Белгородской области будет принимать местный оперативный штаб. Запрос об этом туда уже направлен, на этой неделе ожидается ответ, рассказала «Известиям» начальник отдела оценки качества образования и государственной итоговой аттестации региона Оксана Алтынникова.
— Мы проведем итоговое сочинение в соответствии с установленными сроками, в установленные промежутки времени, для установленных групп детей. Но кто из них примет участие и в каком формате — это решит оперштаб, — добавила она.
«Известия» направили в министерство образования Белгородской области и комитет образования и науки Курской области запросы с просьбой сообщить, ученики скольких школ сейчас на дистанционном обучении.
— Помимо того что участники смогут написать итоговое сочинение в феврале и мае, при необходимости им будет предоставлена иная дата прохождения итогового сочинения в удобные сроки, — заявили в Рособрнадзоре.
Там подчеркнули, что всем участникам будут предоставлены три попытки написать итоговое сочинение.
— Рособрнадзор старается сделать условия более-менее равными. Но когда кто-то имеет возможность постоянно учиться, а кто-то вынужден переезжать, сталкиваться с очень большими сложностями, очевидно, что они как раз оказываются именно в неравных условиях. Поэтому то, что для них выбираются варианты других сроков, мне кажется вполне обоснованным решением, — поделилась с «Известиями» главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.
Если ребенок находится в травмирующей ситуации, то естественно создавать для него максимально комфортные условия для сдачи экзамена. Такое мнение выразила доктор экономических наук, профессор, директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Татьяна Клячко. Также эксперт предложила использовать технологии для сдачи итогового сочинения.
— Если мы получили развитие дистанционных образовательных технологий, программ обучения, то использование этих механизмов сейчас для облегчения для детей сдачи экзаменов, снятия стресса от вынужденных перемещений — это достаточно хорошо. Другое дело, что в таких случаях важно, чтобы была возможность проконтролировать, что они не пользуются сторонними вещами, — сказала она.
Это не первый раз, когда Рособрнадзор допускает изменения в сроках сдачи итогового сочинения. В период пандемии коронавируса в 2020 году итоговое сочинение перенесли на весну 2021 года. Традиционно его пишут в первую среду декабря.
Тогда же глава Рособрнадзора Анзор Музаев исключал вариант проведения сочинения в дистанционном формате из-за рисков, что дома «испытание вообще превратится в сочинение для родителей, а не для выпускников».
Кроме того, из-за пандемии в 2021 году для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не планировали поступать в вузы, разрешили сдавать вместо ЕГЭ государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам — русскому языку и математике.