Масочный режим вернули в Татарстане
В Татарстане с четверга, 15 декабря, вводится обязательный масочный режим в социальных и медицинских учреждениях. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач республики Марина Патяшина.
Это связано с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Так, региональное управление Роспотребнадзора выявило, что в Татарстане этот показатель составил 77,7 на 10 тыс. населения, что выше эпидемического порога на 82%. Норма превышена по всем возрастным группам. 182 человека заболели свиным гриппом, уточняет Inkazan.ru.
Для того чтобы затормозить этот процесс, в республике запретили посещать больных в стационарах, за исключением ухода за лежачими и тяжелобольными. Также нельзя навещать детей и взрослых в учреждениях с круглосуточным пребыванием. Речь идет об интернатах, домах ребенка и приютах.
Администрации детских садов и школ должны закрыть образовательные учреждения, если 20% и более детей в классе или группе болеют гриппом или ОРВИ. Режим дезинфекции в медицинских и образовательных организациях будет усилен, пишет ИА «Татар-информ».
15 декабря академик Российской академии медицинских наук (РАМН), доктор медицинских наук Вадим Покровский рассказал «Известиям», что распространенным в России свиным гриппом зачастую болеют дети. Дело в том, что они не сталкивались с этой инфекцией в 2009 году и не имеют иммунитета.
Ранее некоторые российские регионы сообщили о частичном или полном уходе школ на карантин. В Липецке с 19 декабря школы переведут на онлайн-обучение.