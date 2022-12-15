Школы Липецка переведут на онлайн-обучение с 19 декабря

Главный санитарный врачи Липецкой области Владимир Коротков распорядился перевести с 19 декабря все школы Липецка на дистанционное обучение или отправить на досрочные каникулы. Речь идет о периоде по 31 декабря включительно. Также рекомендовано на это время приостановить занятия в кружках и секциях.

Причина подобного решения — лавинообразный прирост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди несовершеннолетних. За минувшую неделю среди детей до шести лет заболеваемость увеличилась почти на 47%, а среди школьников — почти на 83%.

В приказе главы липецкого Роспотребнадзора уточняется, что, по данным на 14 декабря, в связи с тем, что 20% учеников отсутствуют по причине заболевания гриппом или ОРВИ, дистанционный формат обучения ввели в 72% школ Липецка.

В городском департаменте образования GOROD48 рассказали, что между переводом школ на онлайн-обучение и досрочными каникулами выбрали первый вариант. А с 1 января дистанционное обучение перейдет в плановые каникулы.

Lipetskmedia пишет, что мэр города Евгения Уваркина до конца этой недели должна подготовить постановление о переводе с 19 декабря всех школ на дистант. По словам градоначальника, этот механизм был использован во времена коронавируса и хорошо отработан. Подобные меры позволят снизить рост заболеваемости.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области выявлена циркуляция вирусов гриппа, в том числе штамма А (H1N1). Также у заболевших выделили риновирусы и метапневмовирусы.