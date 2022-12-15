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Эпидемиолог рассказал о высокой заболеваемости свиным гриппом у детей

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Распространенным в России свиным гриппом зачастую болеют дети, поскольку они не сталкивались с этой инфекцией в 2009 году и не имеют иммунитета, рассказал «Известиям» академик Российской академии медицинских наук (РАМН), доктор медицинских наук Вадим Покровский.

Со свиной головы: заболеваемость гриппом и ОРВИ растет на 30-35%
Когда эти показатели могут пойти на спад и что для этого нужно

Ранее ряд российских регионов сообщили о частичном или полном уходе школ на карантин. В Комитете по здравоохранению Петербурга в среду заявили о том, что около 80% заболевших гриппом и ОРВИ в городе — это дети от 7 до 10 лет.

«Дело в том, что с распространенным сейчас вариантом гриппа А/H1N1, так называемым свиным гриппом, часть населения уже сталкивалась в 2009 году. Сейчас они имеют «мозаичный» иммунитет — то есть, частично защищены от инфекции, которая за эти годы модифицировалась. В то же время, подросли дети, которые ту эпидемию не застали, и иммунитета не имеют. Это вызывает обеспокоенность», — объяснил Покровский.

У людей без иммунитета болезнь протекает тяжелее, продолжил он. При этом нельзя утверждать, что у гриппа нет отдаленных неприятных последствий, с которыми многие познакомились после ковида. Обе инфекции опасны.

«Стопроцентного метода защиты, как и быстрого лекарства от гриппа нет. Но значительно снижает вероятность заражения ношение маски», — сказал эпидемиолог.

По сообщению Роспотребнадзора, за последнюю неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в РФ выросла на 35%. Свиной грипп варианта А/H1N1 выявлен уже в 82 регионах. Наиболее высокие показатели заражения отмечаются в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Республике Саха (Якутия), Астраханской области, Чукотском АО.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Горячие головы: почему резко выросла заболеваемость гриппом среди детей

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