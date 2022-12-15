Польша не поддержала финансирование Украины на уровне €18 млрд

Польша отказалась поддержать финансирование Украины Евросоюзом (ЕС) в 2023 году на уровне €18 млрд из-за разногласий по минимальным ставкам корпоративного налога. Об этом 14 декабря сообщило издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.

«Сильное разочарование, так как Польша ставит под угрозу помощь Украине, блокируя минимальную ставку налога», — приводит издание слова одного из евродипломатов.

Как утверждается в публикации, лидеры стран — членов блока должны утвердить пакет мер, в который входят поддержка Киева, план расходов Венгрии, «разморозка» средств для Будапешта и налоговая реформа. Если на одобрение одного из пунктов будет наложено вето, ни один из них не будет принят.

«Это как нездоровые отношения, они продолжают обещать, что в следующий раз будет по-другому, но в глубине души мы знаем, что нам будут причинять боль снова и снова», — отметил другой дипломат.

10 декабря сообщалось, что Совет Евросоюза (ЕС) предварительно одобрил льготный кредит Украине в размере €18 млрд. Кредит будет иметь льготный 10-летний период. Государства — члены ЕС будут покрывать основную часть процентных расходов за счет внешних назначенных доходов.

6 декабря сообщалось, что Венгрия воспользовалась правом вето и заблокировала пакет макрофинансовой помощи ЕС для Украины на €18 млрд, предложенный ЕК на 2023 год.

До этого, 24 ноября, сообщалось, что власти Венгрии намерены передать Киеву €187 млн, составляющих долю Венгрии из кредита в размере €18 млрд, который ЕС пообещал предоставить Украине.

9 ноября Еврокомиссия (ЕК) внесла предложение о выделении Украине финансовой помощи в размере €18 млрд в 2023 году. За день до этого о планах выделить €18 млрд сообщил первый заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис. По его словам, Украина получит помощь, состоящую из льготных кредитов, на очень выгодных условиях.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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