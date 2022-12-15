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Польша не поддержала финансирование Украины на уровне €18 млрд

Politico: Польша отказалась поддержать финансирование Евросоюзом Украины в 2023 году на уровне €18 млрд
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alex Bona
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Польша отказалась поддержать финансирование Украины Евросоюзом (ЕС) в 2023 году на уровне €18 млрд из-за разногласий по минимальным ставкам корпоративного налога. Об этом 14 декабря сообщило издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.

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«Сильное разочарование, так как Польша ставит под угрозу помощь Украине, блокируя минимальную ставку налога», — приводит издание слова одного из евродипломатов.

Как утверждается в публикации, лидеры стран — членов блока должны утвердить пакет мер, в который входят поддержка Киева, план расходов Венгрии, «разморозка» средств для Будапешта и налоговая реформа. Если на одобрение одного из пунктов будет наложено вето, ни один из них не будет принят.

«Это как нездоровые отношения, они продолжают обещать, что в следующий раз будет по-другому, но в глубине души мы знаем, что нам будут причинять боль снова и снова», — отметил другой дипломат.

10 декабря сообщалось, что Совет Евросоюза (ЕС) предварительно одобрил льготный кредит Украине в размере €18 млрд. Кредит будет иметь льготный 10-летний период. Государства — члены ЕС будут покрывать основную часть процентных расходов за счет внешних назначенных доходов.

6 декабря сообщалось, что Венгрия воспользовалась правом вето и заблокировала пакет макрофинансовой помощи ЕС для Украины на €18 млрд, предложенный ЕК на 2023 год.

До этого, 24 ноября, сообщалось, что власти Венгрии намерены передать Киеву €187 млн, составляющих долю Венгрии из кредита в размере €18 млрд, который ЕС пообещал предоставить Украине.

9 ноября Еврокомиссия (ЕК) внесла предложение о выделении Украине финансовой помощи в размере €18 млрд в 2023 году. За день до этого о планах выделить €18 млрд сообщил первый заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис. По его словам, Украина получит помощь, состоящую из льготных кредитов, на очень выгодных условиях.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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