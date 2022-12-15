Посол РФ в Сербии назвал обманом попытки натовских военных представить себя миротворцами

Миротворцы подразделений KFore (Kosovo Force) по сути состоят из военного контингента стран — членов НАТО и создают только видимость соответствия своих действий полномочиям, одобренным Советом Безопасности ООН. Об этом посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко рассказал корреспонденту «Известий» Виталию Чащухину 15 декабря.

Дипломат пояснил: формально миротворцы KFore или «Силы для Косово» не натовские, не европейские. Это силы, которые по резолюции 1244 имеют полномочия и мандат, одобренные Советом Безопасности ООН. Это своего рода оболочка, внешняя сторона. Но контингент KFore — военные стран НАТО.

«Плюс — наличие произвольно созданной в Косово под прикрытием миротворчества американской базы Кэмп-Бондстил, — всё это вывело «Силы для Косово» на действия, которые либо не соответствуют, либо противоречат мандату ООН», — подчеркнул российский посол.

Боцан-Харченко уверен: и сейчас, и прежде миротворцы способны как в военном, так и в политическом плане принять превентивные меры, чтобы не допустить вхождения косовских полицейских сил на территорию Северного Косово.

«Но они предпочитают оставаться сторонними наблюдателями, всё время повторяя, что всё под контролем, а при необходимости они вмешаются. Только это фарисейство и обман. Они тоже участники потворствования Приштине», — добавил он.

10 декабря арестовали косовского полицейского Деяна Пантича. Этот этнический серб вместе с несколькими коллегами отказался продолжать службу в полиции Косово. После этого на севере Косово и Метохии недовольные арестом Пантича сербы начали сооружать баррикады. В регионе также были зафиксированы три перестрелки.

11 декабря президент Сербии Александр Вучич созвал совещание Совета национальной безопасности в связи с действиями премьер-министра Косово. Вучич заявил, что Сербия направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

Тогда же глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала неприемлемой отправку спецназа Сербии на территорию Косово. Она также выразила поддержку специальной миссии Европейского союза в Косово.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.