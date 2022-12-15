Посол РФ в Сербии напомнил о причинах затянувшегося решения по Косово

Возвращение к истокам кризиса в Косово и вынесение на повестку Совета Безопасности (СБ) ООН вопроса о ситуации — гарантия его разрешения по стандартам международного права. Об этом рассказал корреспонденту «Известий» Виталию Чащухину посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко 15 декабря.

«Если хотите длительного устойчивого урегулирования, надо вернуться к истокам этого процесса. Вернуть полностью эту проблему, как это было, в Совет Безопасности ООН, откуда она и не изъята из повестки ценой наших, российских усилий, чего Запад добивался. Но она растаскивается по разным переговорным форматам, по разным инстанциям для того, чтобы ответственных не было», — объяснил он.

Боцан-Харченко уточнил, что в СБ ООН ситуация с Косово будет решаться в рамках международного права, а вне его — «по правилам их пресловутым».

«Надо эту проблему решать как часть повестки СБ ООН, а для этого ее нужно вернуть туда и рассматривать исключительно на основе резолюции 1244. Да, это как бы возвращение назад, осознание того, что всё, сделанное с 2008 года — с момента одностороннего провозглашения независимости — это чудовищная ошибка. Да, ошибки бывают, они должны признаваться и могут быть исправлены», — резюмировал дипломат.

Отношения Сербии и Косово обострились в очередной раз после того, как 21 ноября началось взимание штрафов за сербские автомобильные номера. А в начале месяца лидер сербов в Косово и Метохии, председатель партии «Сербский список» Горан Ракич объявил о выходе сербов из всех институтов власти частично признанной республики.

8 декабря около 350 сотрудников полиции непризнанного Косово вошли в город Косовска-Митровица. По брюссельским соглашениям косовская полиция не имеет права заходить в сербские районы без согласия местных властей.

10 декабря был арестован косовский полицейский Деян Пантич — этнический серб, который вместе с несколькими коллегами отказался продолжать службу в полиции Косово. После этого на севере Косово и Метохии недовольные арестом Пантича сербы начали сооружать баррикады. В регионе также были зафиксированы три перестрелки.

11 декабря президент Сербии Александр Вучич созвал совещание Совета национальной безопасности в связи с действиями премьер-министра Косово. Вучич заявил, что Сербия направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.