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Власти занялись уточнением списка товаров первой необходимости

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Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow
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Минпромторг занялся разработкой списка непродовольственных товаров первой необходимости, выяснили «Известия».

Прыгнуть через набор: бизнес предложил список детских товаров первой необходимости
Зачем формируют перечень и что это даст покупателям

Впервые попытка создания такого списка была предпринята в 2020 году — он был актуален во время пандемии, и тогда в него включили 23 наименования: свечи, спички, средства гигиены и зоотовары. Теперь же в правительстве работают над более долговечным перечнем — его формируют по поручению вице-премьера Дениса Мантурова. В Минпромторге пояснили, что такой список товаров необходим для распределения поддержки между отечественными производителями.

При этом в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) считают, что перечень может быть полезным и для стабильного ценообразования на розничном рынке. Сейчас служба разрабатывает постановление правительства, которое позволит регионам заключать добровольные соглашения с торговыми сетями и фиксировать их наценки на социально значимые товары.

В пояснительной записке к документу правительства специалисты ФАС отметили: сейчас государство может контролировать стоимость лишь базового набора продуктов. Но если в законодательстве появится аналогичный перечень для непродовольственных товаров первой необходимости, то наценку можно будет снижать и на них.
Но эксперты не исключают, что такие договоры с ритейлерами могут нанести вред конкуренции на рынке.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не хлебом единый: власти уточняют список товаров первой необходимости

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