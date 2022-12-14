Илон Маск уступил титул самого богатого человека в мире

Bloomberg: Маск потерял титул самого богатого человека в мире. Миллиардер уступил место французу Бернару Арно. Состояние Маска сократилось вдвое и составляет $176,8 млрд, передает телеканал «Известия». Падение с вершины рейтинга связано с продвижением Tesla. Компания LVMH Бернара Арно занимается одеждой и алкоголем. Состояние 73-летнего бизнесмена оценивается в $188,6 млрд. Раньше туристам приходилось покупать билеты, чтобы перейти на другие трассы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.