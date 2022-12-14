Свыше тысячи участников январских беспорядков в Казахстане амнистированы

Свыше тысячи участников беспорядков в Казахстане, которые проводились в январе 2022 года, попали под амнистию. Об этом сообщил 14 декабря заместитель начальника службы уголовного преследования генеральной прокуратуры республики Елдос Килымжанов.

«Как известно, с 3 ноября текущего года в отношении лиц, совершивших уголовные правонарушения в ходе январских событий, вступили в действие положения закона Республики Казахстан «Об амнистии». В настоящее время применена амнистия в отношении 1071 лица», — подчеркнул Килымжанов в ходе брифинга.

Он рассказал, кто именно попал под амнистию. Так, прекращено уголовное преследование восьми подозреваемых, совершивших преступления средней тяжести.

Кроме того, судами прекращены дела еще девяти лиц, при вынесении приговора сокращены сроки наказания 77 лицам. Также судами сокращены сроки наказания 902 осужденных, из которых 827 — подучетные пробации, а 75 освобождены от наказания, уточнил Килымжанов.

По его информации, за минувший месяц из мест лишения свободы по амнистии освобождены 60 человек, а из пробационного контроля — 68.

1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о решении ввести в стране единоразовую амнистию для участников январских беспорядков. Он отметил, что лучше простить участников беспорядков. К исключению относятся участники, которыми были совершены тяжкие преступления. Парламент республики принял закон об амнистии 27 октября, глава государства подписал его 2 ноября.

2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты по поводу повышения цен на сжиженный газ. Вскоре митинги переросли в беспорядки. В Алма-Ате радикалы ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и разгромили несколько строений. В ходе беспорядков тогда погибли 19 силовиков, двое из них были обезглавлены.

Утром 5 января Токаев принял отставку правительства. В Казахстан были введены миротворческие силы ОДКБ. 9 января власти республики заявили о том, что ситуация в стране стабилизировалась. 11 января был утвержден новый состав правительства.