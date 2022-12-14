Собянин провел технический запуск южного участка БКЛ

В среду, 14 декабря, состоялся технический пуск северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена от станции «Каховская» до станции «Каширская». Его провел мэр города Сергей Собянин, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам Собянина, теперь усилия будут сосредоточены на запуске юго-восточной части БКЛ. При этом он выразил уверенность, что «замкнуть кольцевую» удастся до конца 2022 года.

Уточняется, что, благодаря запуску Каховской линии в составе БКЛ, интервал движения удастся сократить до 1,6 минуты. Будет улучшено транспортное обслуживание жителей районов Зюзино, Москворечье-Сабурово, Нагорный, Нагатино-Садовники и Нагатинский Затон. Кроме того, запуск новой линии позволит снизить до 25% нагрузку на Кольцевую линию и до 16% на участки Замоскворецкой и Серпуховско-Тимирязевской линий.

30 ноября Собянин провел технический пуск северо-восточного участка БКЛ столичного метрополитена от станции «Электрозаводская» до станции «Савеловская».

18 ноября мэр Москвы заявил, что технический пуск БКЛ состоится до конца 2022 года.

13 октября заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в столице появится 18 новых станций метро к 2025 году. Строительство начнется на Солнцевской, Сокольнической и Люблинско-Дмитровской линиях. Также планируется создание новых веток.