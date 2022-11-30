Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Пожар на территории ТЭЦ в Перми ликвидирован на площади 100 кв. м
Пресс-релизы
Ведущие представители издательского дела расскажут о столичном книжном бизнесе на non/fictio№24
Мир
«Укрэнерго» сообщило о дефиците мощности электроэнергии на уровне 27%
Экономика
Силуанов заявил о росте зарплат бюджетников в 2023 году более чем на 8%
Интернет
Хакеры Killnet заявили о взломе сайта МИД Латвии
Авто
Научно-производственный центр «Пружина» стал поставщиком АвтоВАЗа
Мир
Три КПП на границе Молдавии и Украины не работают из-за перебоев в электроснабжении
Мир
Оппозиция в Кишиневе вышла на митинг против роста цен на электричество
Экономика
Посещаемость ТЦ в России снизилась на 15-30%
Общество
Путин указал на взаимосвязь развития РФ и качества жизни в регионах
Мир
В МИД Венгрии выступили против превращения НАТО в антикитайский блок
Авто
Opel представила модель Astra на электротяге

Собянин провел технический пуск участка БКЛ метро

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Москвы Сергей Собянин 30 ноября провел технический пуск северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена от станции «Электрозаводская» до станции «Савеловская».

Территория развития: как растет транспортная инфраструктура Москвы
«Мосинжпроект» создает новый облик столицы

Как отметил градоначальник, строительство Большой кольцевой линии метро вошло в свою завершающую стадию.

«Сегодня мы запускаем северо-восточный участок — пробный пуск. Это один из самых сложных участков в истории метростроения. В ближайшее время, до конца года, мы осуществим технические пуски восточного и южного участков», — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

Согласно данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, длина северо-восточного участка БКЛ «Электрозаводская» – «Савеловская» составляет 7,2 км. Из трех станций участка — «Сокольников», «Рижской» и «Марьиной Рощи» — две последние станции глубокого заложения, их строительство проводилось наиболее сложным закрытым способом. Как добавил мэр Москвы, все три новых участка БКЛ будут запущены одновременно в I квартале 2023 года.

Во время технического пуска по новому участку метро было организовано движение тестового электропоезда без пассажиров. Благодаря техническому пуску будет проверена работоспособность устройств автоматики, телемеханики и управления движением поездов, а также функционирование устройств тяговой сети, поездной и диспетчерской радиосвязи. Также проверят работоспособность системы жизнеобеспечения станции.

Ранее, 18 ноября, Собянин в ходе осмотра хода реконструкции станции «Варшавская» отметил, что до конца года будут завершены основные работы по реконструкции станций «Варшавская» и «Каширская». В дальнейшем планируется ввести их в эксплуатацию вместе с участком БКЛ от «Каширской» до «Нижегородской».

12 ноября также стало известно, что участок зеленой ветки метро Москвы закрыли на полгода, до весны 2023 года. Движения не будет между станциями Замоскворецкой линии «Автозаводская» и «Орехово». Ограничения ввели на время ремонтных работ в тоннеле, во время которых будет реконструирован участок 120 м на перегоне между «Царицыно» и «Кантемировской».

13 октября заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в столице появится 18 новых станций метро к 2025 году. Строительство начнется на Солнцевской, Сокольнической и Люблинско-Дмитровской линиях. Также планируется создание новых веток.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022