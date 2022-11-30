Собянин провел технический пуск участка БКЛ метро

Мэр Москвы Сергей Собянин 30 ноября провел технический пуск северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена от станции «Электрозаводская» до станции «Савеловская».

Как отметил градоначальник, строительство Большой кольцевой линии метро вошло в свою завершающую стадию.

«Сегодня мы запускаем северо-восточный участок — пробный пуск. Это один из самых сложных участков в истории метростроения. В ближайшее время, до конца года, мы осуществим технические пуски восточного и южного участков», — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

Согласно данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, длина северо-восточного участка БКЛ «Электрозаводская» – «Савеловская» составляет 7,2 км. Из трех станций участка — «Сокольников», «Рижской» и «Марьиной Рощи» — две последние станции глубокого заложения, их строительство проводилось наиболее сложным закрытым способом. Как добавил мэр Москвы, все три новых участка БКЛ будут запущены одновременно в I квартале 2023 года.

Во время технического пуска по новому участку метро было организовано движение тестового электропоезда без пассажиров. Благодаря техническому пуску будет проверена работоспособность устройств автоматики, телемеханики и управления движением поездов, а также функционирование устройств тяговой сети, поездной и диспетчерской радиосвязи. Также проверят работоспособность системы жизнеобеспечения станции.

Ранее, 18 ноября, Собянин в ходе осмотра хода реконструкции станции «Варшавская» отметил, что до конца года будут завершены основные работы по реконструкции станций «Варшавская» и «Каширская». В дальнейшем планируется ввести их в эксплуатацию вместе с участком БКЛ от «Каширской» до «Нижегородской».

12 ноября также стало известно, что участок зеленой ветки метро Москвы закрыли на полгода, до весны 2023 года. Движения не будет между станциями Замоскворецкой линии «Автозаводская» и «Орехово». Ограничения ввели на время ремонтных работ в тоннеле, во время которых будет реконструирован участок 120 м на перегоне между «Царицыно» и «Кантемировской».

13 октября заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в столице появится 18 новых станций метро к 2025 году. Строительство начнется на Солнцевской, Сокольнической и Люблинско-Дмитровской линиях. Также планируется создание новых веток.