В московском метро на полгода перекрыли участок Замоскворецкой линии

Участок зеленой ветки метро Москвы закрыли на полгода, до весны 2023 года. Движения нет между станциями замоскворецкой линии «Автозаводская» и «Орехово». Ограничения ввели на время ремонтных работ в тоннеле, сообщает телеканал «Известия». Реконструируют участок 120 м на перегоне между «Царицыно» и «Кантемировской». Пассажирам помогут найти альтернативные маршруты. Работники метро подскажут дорогу к автобусам КМ. Около закрытых станций людей угостят горячим чаем, печеньем и шоколадом. На участке с 5:30 утра до 2:00 ночи будут ходить два маршрута бесплатных компенсационных автобусов — КМ1 и КМ2. Схема движения на юге столицы также изменится до весны 2023 года. Мера необходима для приоритета наземного транспорта. На дорогах появятся 6 км временных выделенных полос.

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