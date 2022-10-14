Электродепо «Аминьевское» в Москве запустят в 2023 году

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал завершение строительства электродепо «Аминьевское» в 2023 году к запуску движения на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Собянин осмотрел работы на объекте и отметил, что в настоящее время Московский метрополитен располагает 20 электродепо. «Аминьевское» станет одним из крупнейших в России. Трудиться там будет свыше 100 тыс. человек, его оснастят самым современным оборудованием, пишет НСН.

Собянин подчеркнул, что своевременный запуск депо позволит в плановом объеме запустить БКЛ, где основные строительные работы планируется завершить в 2022 году.

Председатель совета директоров компании-подрядчика АО «ГК «ЕКС» Максим Крылов, в свою очередь, рассказал, что на строительстве задействовано более двух тысяч человек и около 150 единиц техники. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

Как отмечает сайт kp.ru, с 2011 года в столице построили и реконструировали 11 электродепо. В 2022–2023 годах планируется сооружение еще одного электродепо — «Южное» («Братеево-2»).

В планах на 2024–2027 годы — реконструкция электродепо «Новогиреево» Калининской линии, строительство электродепо «Саларьево» («Столбово») Сокольнической линии и электродепо в Троицке, сообщает агентство городских новостей «Москва».

До этого заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что строительство электродепо «Нижегородское» Большой кольцевой линии Московского метрополитена завершено на 84%, пишет «Москва 24».

В августе Собянин заявил, что БКЛ полностью запустят в первом полугодии 2023 года. По его словам, она создаст не только связи между различными округами и районами, но и разгрузит центральную часть радиальных направлений, отмечает телеканал «Звезда».

13 октября заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в столице появится 18 новых станций метро к 2025 году. Строительство начнется на Солнцевской, Сокольнической и Люблинско-Дмитровской линиях. Также планируется создание новых веток, отмечает телеканал «360».

Также 13 октября сообщалось, что на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) «Печатники» в Москве завершили монтаж 17 эскалаторов. В ближайшее время планируется приступить к грузовым испытаниям.

Транспортно-пересадочный узел, который строят на базе «Печатников» БКЛ, будет соединять две станции московского метро, ж/д платформу, а также остановки наземного транспорта.