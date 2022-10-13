Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин и Эрдоган обсудили создание списка стран для поставок продовольствия
Пресс-релизы
Глава Минэнерго и президент Татарстана обсудили развитие ТЭК региона
Экономика
IKEA уволила в России 10 тыс. сотрудников
Экономика
Новак предрек цену на нефть на уровне $100 за баррель в 2023 году
Армия
Вооруженные силы России сбили украинские самолеты МиГ-29 и Су-27
Происшествия
ВСУ обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка
Общество
Более 400 боевиков «Азова» доставили в разные СИЗО в РФ
Экономика
Путин призвал пересмотреть принципы работы мировой финансовой системы
Мир
Песков объяснил предложение Путина по созданию газового хаба в Турции
Мир
В Китае указали на разочарование Европы в США из-за цен на газ
Мир
Кулеба рассказал пранкерам о поступивших от Запада деньгах
Политика
Правительство РФ выделит регионам 29 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

Монтаж 17 эскалаторов завершен на станции БКЛ «Печатники»

0
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На станции Большой кольцевой линии (БКЛ) «Печатники» в Москве завершили монтаж 17 эскалаторов. Об этом в четверг, 13 октября, сообщается на сайте столичной мэрии.

Удобное время: почему Москва пересела в электропоезда
За два года МЦД изменили представление столичных жителей о железнодорожном транспорте

По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в ближайшее время планируется приступить к грузовым испытаниям. Он уточнил, что 11 подъемников смонтированы в вестибюле № 1, шесть — в вестибюле № 2, пишет «Москва 24».

Также специалисты продолжают архитектурно-отделочные работы в технической и пассажирской зонах станции, а также монтаж и пусконаладку оборудования и инженерных систем.

На платформе ведется укладка пола гранитом, на путевых стенах и потолке монтируются глянцевые алюминиевые панели, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Отделка пассажирской зоны выполняется в характерной для типографики цветовой гамме: белой и черной, отмечает сайт aif.ru.

11 октября Бочкарев рассказал о том, что на станции БКЛ «Печатники» появятся вестибюли в виде полок для книг. Транспортно-пересадочный узел, который строят на базе «Печатников» БКЛ, будет соединять две станции московского метро, ж/д платформу, а также остановки наземного транспорта.

В августе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Московский центральный диаметр – 3 (МЦД-3) и Московский центральный диаметр – 4 (МЦД-4) запустят в 2023 году. По его словам, до конца 2022 года все основные строительные работы будут проведены.

Он подчеркнул, что данный проект соединяет все вокзалы Москвы, за исключением Павелецкого, отмечает телеканал «Звезда».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022