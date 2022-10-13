Монтаж 17 эскалаторов завершен на станции БКЛ «Печатники»

На станции Большой кольцевой линии (БКЛ) «Печатники» в Москве завершили монтаж 17 эскалаторов. Об этом в четверг, 13 октября, сообщается на сайте столичной мэрии.

По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в ближайшее время планируется приступить к грузовым испытаниям. Он уточнил, что 11 подъемников смонтированы в вестибюле № 1, шесть — в вестибюле № 2, пишет «Москва 24».

Также специалисты продолжают архитектурно-отделочные работы в технической и пассажирской зонах станции, а также монтаж и пусконаладку оборудования и инженерных систем.

На платформе ведется укладка пола гранитом, на путевых стенах и потолке монтируются глянцевые алюминиевые панели, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Отделка пассажирской зоны выполняется в характерной для типографики цветовой гамме: белой и черной, отмечает сайт aif.ru.

11 октября Бочкарев рассказал о том, что на станции БКЛ «Печатники» появятся вестибюли в виде полок для книг. Транспортно-пересадочный узел, который строят на базе «Печатников» БКЛ, будет соединять две станции московского метро, ж/д платформу, а также остановки наземного транспорта.

В августе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Московский центральный диаметр – 3 (МЦД-3) и Московский центральный диаметр – 4 (МЦД-4) запустят в 2023 году. По его словам, до конца 2022 года все основные строительные работы будут проведены.

Он подчеркнул, что данный проект соединяет все вокзалы Москвы, за исключением Павелецкого, отмечает телеканал «Звезда».