Вестибюли в виде книжных полок появятся на станции «Печатники» БКЛ

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) «Печатники» появятся вестибюли в виде полок для книг. Об этом во вторник, 11 октября, говорится на сайте столичной мэрии.

Бочкарев отметил, что в вестибюле №1 проводится отделка внутренних помещений, выполняют ее при помощи алюминиевых панелей. Также специалисты устраивают конструкцию фасада для его последующей облицовки. В обоих вестибюлях также проводится монтаж инженерных систем и оборудования.

По словам чиновника, первый вестибюль также предназначен для входа на станцию со стороны улицы Гурьянова. Как отмечает «Москва 24», во второй вестибюль пассажиры смогут попасть с Шоссейной улицы, где смогут перейти уже на будущую станцию БКЛ «Печатники», а также Печатники МЦД-2, отмечает сайт aif.ru.

Транспортно-пересадочный узел, который строят на базе «Печатников» БКЛ, будет соединять две станции московского метро, ж/д-платформу, а также остановки наземного транспорта.

В состав восточного участка БКЛ протяженностью около 11 км, помимо «Печатников», входят станции «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар» и «Текстильщики». Его открытие улучшит транспортную доступность ряда районов на юго-востоке Москвы, отмечает агентство городских новостей «Москва».

10 октября столичная мэрия сообщила, что работы по строительству станции «Новаторская» Троицкой линии Московского метрополитена выполнены на две трети. Одновременно продолжается проходка горным способом оборотных тупиков за станцией. Разработку грунта очередной секции уже закончили.