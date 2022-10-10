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Станция «Новаторская» Троицкой линии метро готова на две трети

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Фото: Официальный сайт мэра Москвы/М. Мишин
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Работы по строительству станции «Новаторская» Троицкой линии Московского метрополитена выполнены на две трети. Об этом говорится на официальном сайте мэра столицы в понедельник, 10 октября.

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«Станция «Новаторская» Троицкой линии метро, в демонтажной камере которой финишировал тоннелепроходческий механизированный комплекс «Людмила», готова на две трети: монолитные работы на ней практически завершены», — заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, внутренняя архитектурная отделка станции выполнена уже на треть, пишет РИАМО.

В свою очередь, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов пояснил, что одновременно продолжается проходка горным способом оборотных тупиков за станцией. Разработку грунта очередной секции уже закончили, сообщает «Москва 24».

Станция строится вдоль Ленинского проспекта между улицей Новаторов и улицы Академика Пилюгина. С нее можно будет пересесть на одноименную станцию Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, передает агентство городских новостей «Москва».

«Троицкая линия длиной около 40 км пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа и соединит Московское центральное кольцо с городским округом Троицк», — отмечается в материале.

В июне Бочкарев отмечал, что на БКЛ будут курсировать поезда преимущественно российского производства. К тому моменту готовность линии оценивалась в 93%.

Длина БКЛ составит более 70 км, на линии будет 31 станция, 22 из которых уже принимают пассажиров. Согласно плану развития транспортной инфраструктуры, завершение строительства Большой кольцевой линии является одной из главных задач.

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