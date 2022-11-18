Технический пуск Большой кольцевой линии метро состоится до конца 2022 года

Технический пуск Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена состоится до конца 2022 года. Об этом в пятницу, 18 ноября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра хода реконструкции станции «Варшавская».

«Большая и сложная работа по строительству БКЛ подходит к своему завершению. До конца этого года мы проведем технический пуск на трех оставшихся участках — Северо-Восточный, Восточный и Южный. Таким образом кольцо замкнется», — приводятся слова градоначальника на сайте его официальном сайте.

Глава города также подчеркнул, что до конца года будут завершены основные работы по реконструкции станций «Варшавская» и «Каширская». В дальнейшем планируется ввести их в эксплуатацию вместе с участком БКЛ от «Каширской» до «Нижегородской».

«В результате у местных жителей появятся десятки новых вариантов поездок по городу. А время в пути по многим маршрутам сократится до четырех раз», — отметил Собянин.

Согласно данным пресс-службы, общая строительная готовность станции «Варшавская» в настоящее время составляет 82%, Большого кольца — 97%, в том числе завершена проходка 100% тоннелей.

В середине октября мэр столицы анонсировал завершение строительства электродепо «Аминьевское» в 2023 году к запуску движения на Большой кольцевой линии (БКЛ). Мэр осмотрел ход работы на объекте и отметил, что в настоящее время Московский метрополитен располагает 20 электродепо. «Аминьевское» станет одним из крупнейших в России.

13 октября заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в столице появится 18 новых станций метро к 2025 году. Строительство начнется на Солнцевской, Сокольнической и Люблинско-Дмитровской линиях. Также планируется создание новых веток.