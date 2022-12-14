Aurus объявил о планах коммерческих продаж минивэна и мотоцикла

Российский автопроизводитель Aurus рассказал о планах запустить коммерческие продажи минивэна Arsenal и электромотоцикла Merlon. Об этом 14 декабря сообщил портал Autonews.

Как рассказал директор по продажам и сервису Aurus Артем Юсупов, минивэн Arsenal может быть достаточно интересен на рынке в небронированной версии. Также в компании считают, что есть неплохие перспективы в серийном выпуске мотоцикла Merlon.

Официальные даты появления моделей пока не названы, однако Юсупов отметил, что минивэн и мотоцикл могут появиться в ближайшее время.

13 сентября Росстандарт сообщил, что минивэн Arsenal получил гибридную силовую установку на базе 4,4-литрового бензинового двигателя V8, действующего вместе с компактным электрическим агрегатом и девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Суммарная мощность агрегатов — 600 л.с.

16 июня стало известно, что мощность последней версии электромотоцикла Aurus составляет 190 л.с, а разгон до 100 км/ч составляет 3,7 с. На одном заряде Merlon может проехать 200 км.

28 ноября в Елабуге началось серийное производство внедорожников Aurus Komendant. По информации компании, доля российских материалов и комплектующих в Komendant составляет 70%. Это основные узлы автомобиля, силовая установка, трансмиссия, электроника, интерьерные и декоративные решения. Внедорожник построен на единой модульной платформе (ЕМП). Komendant сертифицирован в качестве «автомобиля специального назначения для защиты жизни и здоровья водителя и пассажиров».