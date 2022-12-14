Пять россиян могут попасть в тюрьмы США из-за тайных закупок

Пять россиян рискуют попасть в тюрьмы Соединенных Штатов Америки на срок до 30 лет за тайные закупки для РФ в обход антироссийских санкций. Соответствующее заявление сделало министерство юстиции США во вторник, 13 декабря.

Семеро человек, среди которых пятеро россиян и двое американцев, подозреваются в закупках военной продукции в интересах РФ в обход антироссийских санкций.

Отмечается, что на данный момент задержаны трое подозреваемых, среди которых только один россиянин — Вадим Конощенок.

«Если обвиняемые будут признаны виновными, им грозит до 30 лет лишения свободы», — сказано в заявлении.

В конце ноября сообщалось, что суд в Милане отпустил из тюрьмы под домашний арест сына красноярского губернатора Артема Усса, о чем ходатайствовали адвокаты. В ближайшее время должно быть назначено заседание по поводу экстрадиции Усса из Италии в США.

Ранее МИД РФ неоднократно предупреждал о том, что Вашингтон фактически устроил «охоту» за россиянами по всему миру.