В Италии заявили о прекращении поставок оружия Киеву при мирных переговорах

Италия перестанет оснащать Украину вооружением и боеприпасами, как только начнутся мирные переговоры. Об этом во вторник, 13 декабря, заявил глава итальянского минобороны Гуидо Крозетто.

Политик отметил, что рано или поздно военная помощь Киеву завершится.

«И она закончится, когда начнутся мирные переговоры», — цитирует Крозетто агентство ANSA.

Однако, подчеркнул он, ни Москва, ни Киев якобы не хотят вести переговоры, поэтому требуется посредник для их начала. По мнению Крозетто, таким посредником может стать Евросоюз (ЕС).

Ранее, 7 декабря, министр заявлял, что итальянские власти не будут до конца года формировать новый пакет военной помощи Украине, пишет «Газета.ru».

За несколько дней до этого, 5 декабря, стало известно, что Италия направила на Украину не только оружие, но и более 50 т различного электрооборудования, включая трансформаторы и преобразователи. Также Рим передал Киеву технические инструменты и военные средства.

В тот же день в центре Милана прошел митинг против поставок оружия на Украину Италией и против антироссийских санкций. Митингующие растянули многометровый баннер с подписью «Хватит оружия Киеву и антироссийских санкций» и прошли по улицам города с итальянскими и российскими флагами.

Между тем, как указал в ходе саммита G20 украинский лидер Владимир Зеленский, новые Минские соглашения невозможны. Он озвучил «три шага», которые, по его мнению, приблизят мир на Украины. Они включают предложенную им ранее «формулу мира» и «достижение солидарности» в поставках вооружений.

Комментируя план Зеленского депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет 13 декабря отметил, что украинский лидер стремится оттянуть время, чтобы накопить оружие и продолжить боевые действия с новой силой. До этого в Москве неоднократно подчеркивали, что не отказываются от переговоров.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Как отмечал прежде глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву будет законной целью для российских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».