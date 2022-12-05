В Милане потребовали остановить поставки оружия на Украину

В центре Милина прошел митинг против поставок вооружения Киеву и расширения антироссийских санкций. Об этом в воскресенье, 4 декабря, рассказал представитель политической организации «Единая Италия» Амедео Авондет.

«Италия из-за политики правительства оплачивает последствия кризиса, платя богачам, мультинациональным корпорациям и США», — передает слова активиста «РИА Новости».

Митингующие растянули многометровый баннер с подписью «Хватит оружия Киеву и антироссийских санкций» и прошли по улицам города с итальянскими и российскими флагами.

По словам Авондета, главным интересом страны должно стать единение нации вне зависимости от политических взглядов, потому что сейчас Италию оккупируют базы США и НАТО, которые держат правительство на мушке.

3 декабря в Риме прошли массовые протесты против экономической политики Италии и продолжения поставок оружия Украине. По данным организаторов, в акции протеста приняли участие около 10 тыс. человек.

Ранее, 2 декабря, итальянский совет министров одобрил принятие декрета, продлевающего поставки вооружения Киеву. По данным газеты Corriere della Sera, это решение вызвано опасениями Киева, связанными с наступлением зимы, а также с возможным усилением ударов со стороны российских военных.

При этом газета Il Messaggero со ссылкой на источники в правительстве Италии 1 ноября сообщила о заморозке отправки очередного, шестого, пакета военной помощи Киеву. Отмечалось, что решение было принято из-за необходимости сперва согласовать поставки с НАТО и внимательно рассмотреть военные запросы Украины.

Страны Запада оказывают поддержку украинской стороне на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Кроме финансовой помощи западные государства отправляют Киеву военную технику и оружие.

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