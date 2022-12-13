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Депутат Госдумы от Крыма назвал два шага к миру на Украине

Депутат Госдумы от Крыма Шеремет назвал капитуляцию Киева и нейтральный статус Украины двумя шагами к миру
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Капитуляция киевской власти и нейтральный статус страны являются залогом наступления мира на Украине. Об этом во вторник, 13 декабря, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, комментируя план украинского президента Владимира Зеленского.

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Накануне во время обращения к лидерам стран G7 Зеленский озвучил «три шага», которые, по его мнению, приблизят мир на Украины. Они включают предложенную им ранее «формулу мира» и «достижение солидарности» в поставках вооружений.

Как указал Шеремет, президент Украины не может самостоятельно принимать решения ни в сторону войны, ни в сторону мира, поэтому «все его заявления не более чем фикция».

«Зеленский, говоря о мире, тут же требует новых поставок оружия. Тушить огонь бензином — это удел сумасшедших. <...> Капитуляция киевского режима и нейтральный статус Украины — это реальные первые два шага и залог наступления мира на Украине. Другой альтернативы не существует», — сказал депутат «РИА Новости».

По его словам, Зеленский не может выступать в качестве гаранта мира, так как ему нужно оттянуть время, чтобы накопить оружие и продолжить боевые действия с новой силой.

В ходе саммита G20 украинский лидер также заявлял, что новые Минские соглашения невозможны, и указал на необходимость гарантий безопасности в рамках «Киевского договора о безопасности».

Возглавляющий российскую делегацию на саммите «Большой двадцатки» глава МИД РФ Сергей Лавров тогда заявил, что условия для начала переговоров, озвученные Киевом, не реалистичны и не адекватны текущей ситуации. Министр также подчеркнул, что Москва не отказывалась от переговоров.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии. В результате Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Однако позднее Киев отошел от собственных предложений и уже достигнутых предварительных договоренностей. 4 октября Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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