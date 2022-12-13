Депутат Госдумы от Крыма назвал два шага к миру на Украине

Капитуляция киевской власти и нейтральный статус страны являются залогом наступления мира на Украине. Об этом во вторник, 13 декабря, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, комментируя план украинского президента Владимира Зеленского.

Накануне во время обращения к лидерам стран G7 Зеленский озвучил «три шага», которые, по его мнению, приблизят мир на Украины. Они включают предложенную им ранее «формулу мира» и «достижение солидарности» в поставках вооружений.

Как указал Шеремет, президент Украины не может самостоятельно принимать решения ни в сторону войны, ни в сторону мира, поэтому «все его заявления не более чем фикция».

«Зеленский, говоря о мире, тут же требует новых поставок оружия. Тушить огонь бензином — это удел сумасшедших. <...> Капитуляция киевского режима и нейтральный статус Украины — это реальные первые два шага и залог наступления мира на Украине. Другой альтернативы не существует», — сказал депутат «РИА Новости».

По его словам, Зеленский не может выступать в качестве гаранта мира, так как ему нужно оттянуть время, чтобы накопить оружие и продолжить боевые действия с новой силой.

В ходе саммита G20 украинский лидер также заявлял, что новые Минские соглашения невозможны, и указал на необходимость гарантий безопасности в рамках «Киевского договора о безопасности».

Возглавляющий российскую делегацию на саммите «Большой двадцатки» глава МИД РФ Сергей Лавров тогда заявил, что условия для начала переговоров, озвученные Киевом, не реалистичны и не адекватны текущей ситуации. Министр также подчеркнул, что Москва не отказывалась от переговоров.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии. В результате Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Однако позднее Киев отошел от собственных предложений и уже достигнутых предварительных договоренностей. 4 октября Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».