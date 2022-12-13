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В Минске заявили о создании белорусской оппозицией экстремистской организации

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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МВД Белоруссии 13 декабря сообщило, что получило данные о создании в Польше и Литве военизированного экстремистского формирования «Посполитое Рушение».

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«По замыслу создателей, после подготовки участники формирования из числа беглых преступников, представителей диаспор и студентов, обучающихся за рубежом, должны вернуться в Беларусь под благовидными предлогами», — говорится в Telegram-канале МВД Белоруссии.

Затем эти люди, по версии правоохранительных органов, должны сформировать структуру для диверсионной, террористической и агентурной работы.

Белорусские следователи возбудили уголовные дела в отношении экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и других находящихся за рубежом оппозиционеров за создание или участие в экстремистском формировании.

1 декабря Лукашенко заявил, что силовые ведомства фиксируют рост числа провокаций вблизи госграницы страны. Кроме того, по его словам, со стороны оппозиции всё чаще звучат заявления о силовом захвате власти. По словам президента, эти люди «экстремисты в квадрате», так как призывают наносить удары по Белоруссии.

В ноябре председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора также отмечал, что в стране предпринимаются попытки дестабилизации ситуации и подрыва авторитета государственных структур.

В Белоруссии после выборов президента в 2020 году, на которых победу одержал Лукашенко, прошли акции протеста. Оппозиция не согласилась с итогами голосования и объявила победителем выборов Светлану Тихановскую.

Тихановская уехала в Литву и призвала мировое сообщество поддержать протестующих. В октябре 2020 года она была объявлена белорусскими властями в межгосударственный розыск.

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