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Медведев назвал Зеленского упоротым кровавым клоуном

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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«Упоротый кровавый клоун» просит Евросоюз направить миссии на украинские объекты критической инфраструктуры. Об этом 13 декабря написал в Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, подразумевая под клоуном президента Украины Владимира Зеленского.

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Ранее Зеленский выразил мнение, что такие миссии помогут стабилизировать ситуацию в стране, а также стать фактором надлежащего международного контроля, пишет «Газета.Ru».

«Видимо, хочет, чтобы европейцы сидели там в качестве живого щита. Этих дурачков не жалко, а пушечного мяса ВСУ ему, видимо, мало. Нужна свежая кровь», — заявил Медведев.

Он призвал европейцев не соглашаться на предложение Зеленского.

12 декабря Зеленский в беседе с президентом США Джо Байденом заявил, что ракетные удары российских войск уничтожили половину энергетической инфраструктуры Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не исключил полного отключения электроэнергии на фоне проблем с инфраструктурой.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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