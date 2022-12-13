Reuters узнало об отправке Украине из США первой партии энергооборудования на $13 млн

Соединенные Штаты Америки отправили на Украину первую партию оборудования для восстановления энергетической системы страны на сумму $13 млн. Об этом в понедельник, 12 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц США.

Общая сумма помощи США по восстановлению энергосистемы Украины будет составлять $53 млн, по данным одного из чиновников.

Власти Швеции в тот же день выделили около $58 млн на оказание помощи Украине. Деньги должны пойти на постройку школ, больниц, жилья, инфраструктуры, в том числе энергетического сектора, и сельского хозяйства.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков тогда же заявил, что восстановление энергосистемы Украины и бесперебойная подача электроэнергии невозможны в ближайшее время из-за нарушения систем сообщения между областями. По его словам, энергосистема Украины не функционирует как общенациональная, распавшись на «острова».

Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день сообщил президенту США Джо Байдену об уничтожении 50% энергоинфраструктуры Украины. Зеленский призвал главу Белого дома сделать всё возможное в области укрепления противовоздушной обороны страны для защиты еще работающих энергообъектов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 5 декабря по системе военного управления Украины и связанным с ним объектам нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Все 17 выбранных объектов поражены.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 17 ноября заявил, что почти 50% энергосистемы страны выведено из строя. Тогда же министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что ущерб, нанесенный ключевой инфраструктуре Украины начиная с февраля, можно оценить в $100 млрд.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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