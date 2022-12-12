Эксперт оценил перспективы восстановления энергосистемы Украины

Восстановление энергосистемы Украины и бесперебойная подача электроэнергии невозможны в ближайшее время из-за нарушения систем сообщения между областями. В настоящий момент общенациональная система энергообеспечения не существует. Об этом ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил в понедельник, 12 декабря.

«Конечно, от региона к региону ситуация разная, но полностью восстановить энергосистему до состояния, когда возможна бесперебойная подача электричества, невозможно. Можно говорить разве что об изменениях интервалов, их продолжительности, но полностью решить проблему ни в одном регионе нельзя», — сказал аналитик в разговоре с Lenta.Ru.

По мнению Юшкова, главной проблемой является нарушение систем перетоков между областями. Как правило, когда в одном регионе возникает дефицит энергии, ее можно получить из соседнего. Однако в данном случае такой формат невозможен, так как энергосистема Украины не функционирует как общенациональная, распавшись на «острова».

«Мы также не можем говорить ни о чем определенно, потому что, во-первых, неясен объем потребления: промышленность остановилась, какая-то часть населения уехала, неизвестно, какая инфраструктура еще функционирует и в каком режиме. Кроме того, власти страны сначала говорили, что повреждений нет, потом, наоборот, что уничтожено всё», — сказал Юшков.

Он добавил, что восстановительные работы на крупных объектах практически не проводятся из опасения новых ударов и отсутствия запасов крупного оборудования. Вместо этого потребителей переводят на резервные системы энергоснабжения.

Ранее в этот день украинский лидер Владимир Зеленский заявил в беседе с президентом США Джо Байденом, что ракетные удары российских войск уничтожили половину энергетической инфраструктуры Украины, сообщает телеканал «360».

Зеленский проинформировал Байдена о последствиях российских ударов и призвал главу Белого дома сделать всё возможное в области укрепления противовоздушной обороны страны для защиты еще работающих энергообъектов, пишет Pravda.Ru.

В беседе он также предложил Байдену созвать глобальный саммит мира. Его целью должна стать координация международных усилий по завершению боевых действий на Украине, сообщается на сайте kp.ru. Прежде Зеленский заявлял, что полное восстановление энергосистемы страны на данный момент невозможно.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 5 декабря по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Все 17 выбранных объектов были поражены.

В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти 50% энергосистемы страны выведено из строя. Тогда же министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что ущерб, нанесенный ключевой инфраструктуре Украины начиная с февраля, можно оценить в $100 млрд.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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