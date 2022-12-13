Bloomberg заявило о шансе России вернуть лидерство в поставках газа в ЕС

Россия может вернуть статус главного поставщика газа в Евросоюз (ЕС), сообщило в понедельник, 12 декабря, агентство Bloomberg.

«Для многих немецких политиков цены имеют значение. Сейчас Берлин платит €140 ($180) за мегаватт-час за импорт газа, что примерно в семь раз больше, чем в среднем с 2010 по 2020 год. Чтобы успокоить своих потребителей и компании, Германия тратит миллиарды на субсидии», — сказано в материале агентства.

Автор материала прогнозирует, что к 2023 году доля газа из РФ в Европе снизится до показателя менее 10%. При этом, по его словам, реалии географии и рынков могут превзойти самые решительные ожидания европейских политиков, которые уверены, что не вернутся к российскому газу.

Россия поставляла Европе примерно 40% потребляемого ею газа до начала спецоперации по защите Донбасса. «Энергетический мост», строившийся десятилетиями, выдержал самые сложные периоды холодной войны, а также распад СССР и либерализацию европейских энергетических рынков.

Bloomberg предполагает, что Европа не вернется к долгосрочным контрактам с Россией, из-за чего ей чаще придется обращаться к возобновляемым источникам энергии. Если же Европа хочет сохранить свою конкурентоспособность в химической, пищевой и тяжелой промышленности, ей нужен дешевый газ.

«А для Европы нет более дешевого газа, чем российский», — заключил автор публикации.

Министры энергетики стран Евросоюза возобновят переговоры об ограничении цен на российский газ 13 декабря. Об этом сообщил глава минпромторга председательствующей в Совете ЕС Чехии Йозеф Сикела 25 ноября по итогам заседаний Совмина ЕС по энергетике.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что группа из 12 государств — членов Евросоюза призвала снизить потолок цен на газ из России. Согласно информации агентства, это сделано в попытках смягчить влияние энергетического кризиса на европейских потребителей и бизнес. Среди этих 12 стран оказались Бельгия, Греция, Италия и Польша.

Главы министерств финансов стран G7 2 сентября договорились ввести потолок цен на нефть из России. 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз (ЕС). Также государства Евросоюза согласовали регулируемый потолок цен на энергорсурс из РФ, перевозимый морским путем, на уровне $60 за баррель.

Вице-премьер РФ Александр Новак 4 декабря заявил, что Москва намерена разработать механизм, запрещающий торговлю со странами, которые ввели потолок цен на российскую нефть. Он также подчеркнул, что позиция РФ по вопросу предела цены на нефть остается неизменной.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий, что практика ценового потолка не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.